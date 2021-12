Titrologie : " La chasse à l'opposant en lieu et place du dialogue !?"

Titrologie- La sortie du procureur Adou Richard relativement au rapport des violences liées à la désobéissance civile est diversement interprétée par les journaux ivoiriens dans leurs parutions de ce mercredi 29 décembre 2021.

Titrologie : " Après la sortie du procureur : Qui a peur de la justice ?"

L'annonce du procureur Richard Adou d'engager des poursuites contre les responsables politiques de l'opposition impliqués dans les violences qui ont émaillé la présidentielle controversée d'octobre 2020, fait la Une de l'actualité sociopolitique de ce mercredi 29 décembre 2021. Le timing de cette sortie prête en effet à diverses interprétations au sein des médias ivoiriens en ce sens qu'elle intervient alors que gouvernement et opposition préparent activement des pourparlers en vue de la décrispation du climat sociopolitique.

"La chasse à l'opposant en lieu et place du dialogue ! ? ", interroge le Nouveau Réveil dans ce sens. "Qui a peur de la justice ?", rétorque Le Patriote qui estime que les opposants "doivent assumer leurs actes" . Le Matin, pour sa part, tient l'ex-président Henri Konan Bédié pour responsable des atrocités commises durant la désobéissance civile, précisant que ce dernier ne peut aucunement être" au-dessus des lois de la République". " Voici les actes et discours qui condamnent Bédié", lit-on à la Une du journal pro-Ouattara, estimant que le dialogue politique ne peut "effacer les crimes et les morts ".

Sur le même sujet, Notre voie s'interroge quant au véritable projet du procureur Adou Richard. "Menace d'arrestation du président Bédié, l'erreur de "gawa" du procureur Adou Richard", met en garde L' Héritage. Autre sujet abordé par la presse ivoirienne en ce mercredi 29 décembre, c'est celle concernant la décoration de plus de 2335 personnels militaires et civils en cette période de fin d'année. "Notre armée inspire désormais confiance...", rapporte L'Expression des propos du général Lassina Doumbia, chef d'Etat major des armées ivoiriennes, prononcés à l'occasion de la cérémonie. " La Côte d'Ivoire blinde son dispositif sécuritaire", écrit L' Inter à propos des révélations faites par le patron de l'armée ivoirienne.