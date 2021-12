Montée des cas covid : Lobognon tacle les organisateurs de spectacles

Face à la montée des cas covid -19 en Côte d'Ivoire, Alain Lobognon a élevé la voix contre les organisateurs de concerts qui foulent aux pieds les mesures barrières imposées par les autorités ivoiriennes depuis le premier cas découvert dans le pays.

Montée des cas covid : La grosse colère d'Alain Lobognon

Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, à la date du mardi 28 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte 539 nouveaux cas de covid-19 sur 2 606 échantillons prélevés. On apprend aussi que 21 % des cas sont positifs. Par ailleurs, le ministre Dimba Pierre avance 58 cas de guérison et zéro décès. Le pays enregistre 65 066 cas confirmés, dont 61 377 personnes guéries, 707 décès et 2 971 cas actifs. Il ne faut pas oublier que le nombre total d'échantillons est de 1 215 813.

Alain Lobognon a brisé le silence devant la montée des cas de covid observée en Côte d'Ivoire. Dans une publication sur son compte Twitter, l'ex-ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse des Sports et des Loisirs a accusé des organisateurs de concerts. "Propagation des contaminations au #COVID19 à Abidjan. Malgré des milliards dépensés pour freiner le virus, les organisateurs des concerts en salles fermées choisissent d’ignorer les mesures barrières. L’irresponsabilité doit cesser en #Ci225. Que chacun joue son rôle", a décrié l'ancien proche de Guillaume Kigabfori Soro.

Par ailleurs, Alain Lobognon a donné son avis sur la vague de grippe qui frappe le pays depuis des jours. "Avant la découverte du #COVID19, nous subissions, chaque année une grippe saisonnière. À Abidjan, la grippe sévit comme jamais aux côtés du #COVID19. Vacciné contre le #COVID19 ou non, la grippe visite tout le monde. Se faire tester contre le #COVID19 est le meilleur réflexe", a recommandé l'ancien député-maire de Fresco.