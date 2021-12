Congrès PDCI : Guikahué mobilise fort pour un plébiscite de Bédié !

Pour réussir le 13e congrès du PDCI-RDA prévu le 18 octobre 2021, le secrétaire exécutif en chef du parti, Pr Maurice Kakou Guikahué, est en croisade nationale pour le plébiscite du président Henri Konan Bédié dont il soutient la candidature.

Congrès du PDCI-RDA : Guikahué en campagne pour une réduction du mandat de Bédié

Reconduire Henri Konan Bédié, dans son mandat à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) à l'issue du prochain congrès extraordinaire du parti, prévu en 2022, telle est la mission que s'est assignée Pr Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du vieux parti. À la tête d'une forte délégation composée de dignitaire du parti septuagénaire, l'ex-ministre ivoirien de la Santé a visité lundi 27 décembre la délégation PDCI-RDA de Soubré, première étape de cette longue croisade. À l'occasion, il a instruit les militants sur les nouvelles restructurations du parti engagées par le président Henri Konan Bédié dans la perspective d'un retour au pouvoir du PDCI dès 2025.

Dans la foulée, M. Guikahué a invité les militants à se préparer pour les futures échéances électorales, notamment les élections régionales et municipales prévues en 2023, en recrutant des militants nouveaux et en sensibilisant les militants anciens à établir leur carte nationale d'identité. « La mission que j’entame ce jour à partir de votre région et qui va me conduire dans toutes les régions de Côte d’Ivoire et à l’extérieur du pays est une mission de sensibilisation en prélude au treizième congrès ordinaire du Parti qui se tiendra au cours de l’année 2022 », a-t-il expliqué . Précisant que « c'est une croisade pour préparer le plébiscite du président Henri Konan Bédié au prochain congrès du PDCI en 2022 ». L'appel du N°2 de l'ex-parti au pouvoir, semble-t-il, a été favorablement accueilli par la délégation régionale du PDCI-RDA, dans la région de la Nawa.

Au nom des élus et cadres du vieux parti, issus de cette région du centre ouest de la Côte d'Ivoire, le député Nétro René a déclaré : « Nous souhaitons que président Bédié fasse dont de sa personne au PDCI-RDA et qu'il soit candidat au prochain congrès du PDCI », a signifié le de député Netro. Rassurant l'émissaire d' Henri Konan Bédié que la région de la Nawa reste et demeure un bastion imprenable du parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny. " Transmettez donc au président Henri Konan Bédié que ses soldats du Pdci à Soubré ne failliront jamais", a-t-il rassuré. Le vieux parti, faut-il le rappeler, a remporté 7 sièges sur les 8 que compte la région à l'issue des dernières élections législatives qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire en mars.