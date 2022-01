Bonne gouvernance : Alassane Ouattara instaure un prix

Pour l'année 2022, Alassane Ouattara entend intensifier les actions en faveur de la bonne gouvernance. Le président ivoirien a annoncé un prix afin de permettre l'éclosion d'une conscience nationale, le respect des deniers publics et la recherche de l’excellence.

Ouattara s'engage pour la promotion de la bonne gouvernance

Au cours son traditionnel discours de fin d'année, Alassane Ouattara s'est félicité des importants progrès réalisés en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la vie socioéconomique et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et ce, pour le bien-être des populations ivoiriennes.

"A ce sujet, les actions entamées en 2021 ont produit des résultats probants, et nous allons les poursuivre. Nous devons bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d’intégrité, d’équité, et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques", a déclaré le chef de l'Etat ivoirien.

Dans la foulée, le numéro ivoirien a annoncé l'instauration à partir de 2022 d'un prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. "Ce prix favorisera l’éclosion de cette conscience nationale qui prône le respect des deniers publics, la recherche de l’excellence, et qui place l'intérêt de la Nation au-dessus de tout. Cela doit se traduire par un véritable changement de mentalité et de comportement", a déclaré Alassane Ouattara.

Il faut noter que l'année 2021 a été fortement marquée par une vague d'audits touchant plusieurs entreprises publiques face à des malversations observées. Le FER (Fonds d'entretien routier), l'ANSUT (Agence nationale du service universel des télécommunications), l'ex-SICOGI (Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière) ont été secoués par des audits diligentés par les autorités ivoiriennes.