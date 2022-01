Préparation CAN 2022-Beaumelle : “Je me suis retrouvé avec 6 joueurs"

Patrice Beaumelle, le sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, en préparation à Djeddah, ne décolère pas après la décision de la FIFA de libérer les joueurs en Europe qu’après le 3 janvier 2022.

Beaumelle: Côte d'Ivoire-Comores annulé : "Je n'avais pas de quoi à faire une équipe"

Dans une interview réalisée par la Fédération ivoirienne de Football à Djeddah en Arabie Saoudite, le sélectionneur ivoirien Patrice Beaumelle, qui se retrouve avec un déficit de joueurs, ne “décolère pas”.

Cela est dû à la circulaire de la FIFA qui ordonne aux clubs qu’ils peuvent maintenir les joueurs jusqu’au 3 janvier inclu au lieu du 27 décembre compte tenu du nouveau variant Omicron de la covid 19 qui fait ravage en Europe.

“Le gouvernement ivoirien m’avait permis d’avoir un vol privé au départ de Paris pour prendre tout le monde. À cause de la circulaire FIFA, on s’est retrouvé à Paris avec 6 joueurs et le staff. On a donc voyagé avec un avion quasiment vide à cause de cette circulaire”, a confié l'entraîneur des Éléphants.

“Je n’ai rien à dire contre une décision de la FIFA. Mais prendre la décision un jour de noël, férié alors que les listes sont établies, je trouve ça pitoyable. Parce que ça a tout changé dans l'organisation. Donc le vol est arrivé ici (Djeddah) vide, c’est compliqué, jai démarré mes premiers entraînements avec 6 joueurs”, a-t-il poursuivi.

Dopage de Sylvain Gbohouo, match amical annulé...

Face à cette déplorable situation de sous-effectif, Patrice Beaumelle a dû se résoudre à annuler le match amical contre les Comores prévu le 30 décembre 2021 à Djeddah. “Je n'avais pas de quoi à faire une équipe", a souligné Beaumelle.

Évoquant le cas du gardien de but Sylvain Gbohouo, suspendu par la FIFA pour dopage, il a indiqué que les résultats présentés par la FIFA concernant l’ancien goalkeeper du TP Mazembé ne sont pas récents.

“Ce sont des traces de médicaments de son traitement des yeux qu’il a effectué à Abidjan en mars 2021 qui ont été retrouvées dans son urine”, a précisé Beaumelle. La Côte d'Ivoire a fait appel de la décision de l’instance internationale du football pour permettre au gardien de but de prendre part à la 33e Coupe d’Afrique des Nations de football au Cameroun. La compétition démarre le dimanche 9 janvier 2022.

Dans un communiqué, le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (Conor-FIF) a annoncé que des joueurs en route pour le stage de Djeddah ont été testés positifs à la covid. Pour ne pas pénaliser la préparation, plusieurs décisions ont été prises. « Les joueurs testés positifs à la covid 19 observeront chacun la quarantaine obligatoire du protocole saoudien de façon à garantir le respect de la bulle sanitaire », peut-on lire dans la note qui mentionne également que « le programme d'entraînement du reste de l’équipe reste inchangé avec les joueurs présents et disponibles».

Cette situation fragilise la préparation des hommes de Patrice Beaumelle qui continue de revoir ses plans. Le technicien français vient de rebobiner son groupe. Après Ouattara Ousmane, le patron du banc des pachydermes a fait appel à d’autres renforts pour palier des défections. Il s’agit d’Amad Diallo, de Fousseny Coulibaly, d’Eboué Kouassi et de N’dri Ulrich. La Côte d’Ivoire malgré ses difficultés poursuit sa préparation notamment son unique match amical face au Mali.