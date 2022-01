Can 2021 : Suspendu par la FIFA, Gbohouo Sylvain est très affecté

Dans une vidéo postée sur le site internet de la Fédération ivoirienne de football (FIF), le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, est revenu sur la situation de Gbohouo Sylvain suspendu par la FIFA pour dopage.

Beaumelle parle du cas de Gbohouo Sylvain

Le gardien de but des Éléphants de Côte d’Ivoire, Gbohouo Sylvain, ne participera peut-être pas à la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui débute le dimanche 9 janvier 2022 au Cameroun.

L’information a été dévoilée, il y a quelques jours par le club éthiopien Wolkite Ketema où évolue l’international ivoirien, champion d'Afrique 2015. Mais la Fédération ivoirienne de football n'entend pas baisser les bras aussi facilement.

Le sélectionneur des Éléphants, Patrice Beaumelle, dans une interview vidéo postée sur le site web de la FIF, a indiqué que la Côte d'Ivoire fera appel de cette décision afin de récupérer son gardien avant le coup d'envoi de la grande messe du football africain.

‘’Sylvain est présent avec nous à Jeddah depuis le début du stage, il est très touché par cette décision, parce que nous lui avons demandé l’année dernière, au stage de mars, d’aller faire les examens oculaires, comme souvent les gardiens le font, il est allé faire l’examen à Abidjan, le médecin, qui a fait l’examen, lui a prescrit des médicaments. Il a pris ces médicaments au mois de mars. Depuis le mois de mars , il a arrêté ces médicaments. Lors du match contre le Cameroun, il a fait un test antidopage…le résultat est sorti le lundi 27 décembre qu’il y avait des traces (…)’’, a soutenu Patrice Beaumelle.

Patrice Beaumelle a déclaré que l'ex-portier du Séwé Sport de San Pedro ‘’n’était pas au courant". "Ils ont retrouvé dans ses traces des molécules, nous avons fourni l’ordonnance, le médecin de la fédération a contacté le médecin en question qui a fourni la preuve de l’ordonnance, le joueur n’a plus pris de médicament depuis le mois de mars. Ce que nous souhaitons, c’est de faire appel pour faire un test pour prouver qu’il n’a plus rien, et s’il n’a plus rien, il pourra participer si la FIFA retire la suspension…si la FIFA ne la retire pas, je pense qu’il ne pourra pas participer à la compétition ‘’, a craint le technicien français.