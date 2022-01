Voiture de luxe : L'étrange demande de Roger Banchi à Téné Birahima

Le camp Ouattara et celui de Soro ne manquent aucune occasion de se lancer des piques. Roger Banchi, ancien compagnon de maquis de Guillaume Soro, vient d'envoyer une étrange demande à Téné Birahima Ouattara.

Roger Banchi à Téné Birahima : « Vous pourriez m’en offrir une aussi »

3 janvier 2022, c'est la reprise des cours et du travail pour la population ivoirienne. Après les fêtes de fin d'année, du reste très mouvementées, les fonctionnaires et autres travailleurs du privé ont pointé présents à leur poste, ce matin. Les élèves, après les tumultueux moments de congés anticipés, ont également repris la route des classes.

Aussi, Téné Birahima Ouattara, ministre ivoirien de la Défense, dont les éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) ont assuré la sécurisation des fêtes, avec l'opération Mirador 2021, a pour sa part repris du service, ce lundi. C'est dans cet élan que Photocopie a posté sur son compte Twitter : « Jour de reprise! Que 2022 soit une année de paix, de travail et de très bonne santé pour les Ivoiriens. Bon courage à tous! »

Plutôt que de répondre par un « amen » aux voeux de Nouvel An du frère cadet d'Alassane Ouattara pour ses compatriotes, Roger Banchi s'est plutôt attardé sur le véhicule de commandement du ministre d'État. Pour l'ancien ministre des PME (Petites et moyennes entreprises), le véhicule du ministre est d'un « très grand Luxe en matière de transport ». Et ce, « aux frais de l’État de Côte d’Ivoire ».

« Notre Vaillant Ministre de La Défense nous adresse ses vœux, avec en illustration, la photo de l’intérieur du véhicule le transportant. Zoomez sur l’intérieur… Monsieur Téné Birahima a, ma foi, des goûts très austères! Un vrai moine détaché du monde matériel", a par ailleurs tweeté le proche de Guillaume Soro, avant de faire cette étrange demande au ministre de la Défense : "Vous pourriez m’en offrir une aussi, pour bien commencer la mienne ? »

Un internaute n'a cependant pas manqué d'apporter une réplique au soroïste. « À quel titre est-il transporté aux frais de l'État ? Est-il le seul fonctionnaire dans ce cas de figure ? » a-t-il interrogé Roger Banchi.