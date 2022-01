Présidentielle Française : Franklin Nyamsi candidat ?

Le Professeur Franklin Nyamsi Wa Kamerun va-t-il, comme Éric Zemmour, s’engager dans la course à la présidentielle Française ? Un appel à sa candidature a été lancé par des citoyens français sur les réseaux sociaux.

Le professeur Franklin Nyamsi pour défier Emmanuel Macron ?

Le Franco-Ivoirien originaire du Cameroun, le Professeur Franklin Nyamsi Wa Kamerun pourrait candidater à la succession d’Emmanuel Macron, le Président Français. Le philosophe proche de Guillaume Soro, ancien premier ministre et président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, est en pleine réflexion sur la réponse à donner à cette sollicitation d’un groupe de Français adhérant à ses positions.

M. Nyamsi est pour l’indépendance totale des pays africains. C’est selon lui la seule façon de permettre leur développement. Et comme les citoyens des pays développés n’immigrant pas ailleurs au péril de leur vie, il est sûr d’apporter ainsi une solution aux problèmes de l'immigration qui secouent la France et les autres pays d’Europe.

Le professeur de philosophie à l’Université de Rouen a récemment été renvoyé par l’académie qu’il sert depuis plusieurs années. Cette décision est motivée par ses prises de position politique qui seraient contraires à des règles que doivent observer les hauts fonctionnaires français de son rang. Franklin Nymasi Wa Kamerun dérange en réalité avec ses critiques incessantes du système de la France-Afrique. Il ne fait aucun cadeau à Emmanuel Macron sur sa politique africaine.

Les positions pro-Russie de Professeur Nyamsi

De Bamako à Bangui, il encourage les régimes du colonel Assimi Goïta et celui de son collègue, le professeur de mathématique, Faustin-Archange Touadéra à s’émanciper davantage de la France. Ces derniers mois, Franklin Nyamsi assure pratiquement le service après-vente des politiques pro-Russie des dirigeants du Mali et de la Centrafrique. Par ses nombreuses conférences en ligne, il explique les querelles de ces deux pays avec la France. Il montre le bienfondé d’une alliance accrue des Républiques du Mali et de la Centrafrique avec la Russie. Il n’hésite pas à casser les unes après les autres les sulfureuses manipulations françaises via ses médias satellites en Afrique.

Ses partisans pensent que son entrée dans la course à la présidentielle en France lui offrirait une extraordinaire tribune pour faire avancer ses idées. L’orateur né qu’il est pourrait inviter l’Afrique dans cette élection présidentielle puisqu’il s’est toujours positionné pour l’indépendance réelle de l’Afrique francophone vis-à-vis de la France, son pays d’adoption auquel il reste attaché.

Franklin Nyamsi a posté sur sa page Facebook : « Chers amies & amis, des citoyens français et franco-africains se rassemblent et me demandent de porter la voix de la libération de la France du néocolonialisme en cette élection présidentielle 2022! Dois-je répondre oui à cet appel ? Répondez-moi et justifiez votre réponse ! Merci infiniment! »