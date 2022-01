Titrologie: Dialogue de sourds entre Alassane Ouattara et l'opposition

Titrologie - L'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire, ce mercredi 5 janvier 2022, est marquée par la feuille de route qu'Alassane Ouattara a confié au gouvernement de Patrick Achi. L’opposition ivoirienne accuse le pouvoir de manquer de sincérité dans la conduite du dialogue politique.

Dialogue politique: Gbagbo et Bédié accusent Alassane Ouattara de manquer de sincérité

Dans la Titrologie de ce jour, la presse ivoirienne revient sur le black-out spectaculaire sur le dialogue politique observé mercredi lors du premier Conseil des ministres de l'année.

Alors que l’opposition se dit préoccupée par la réconciliation nationale par le dialogue politique en cours, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et son gouvernement se trouvent être engagés à offrir à leurs concitoyens de meilleures conditions de vie, en priorité.

Selon Fraternité Matin, “le gouvernement a bien compris” les trois priorités du chef de l’Etat, à savoir la transformation de l'économie, l’emploi des jeunes et des femmes et la bonne gouvernance

Pour Le Jours Plus, le président Alassane Ouattara a donné hier des “consignes fermes au gouvernement” du Premier ministre Patrick Achi. Il a demandé à ses ministres de poursuivre les efforts d'amélioration des conditions de vie des populations.

Pour sa part, le chef du gouvernement Patrick Achi a rassuré l'Exécutif ivoirien sur la mise en œuvre de sa feuille de route, non sans s’engager à poursuivre le dialogue politique qui a été reporté par le gouvernement, indique L’Essor. Le quotidien d’information évoque également le blocage du dialogue politique et pointe du doigt les anciens chefs d’Etat Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui ont dénoncé dans un communiqué conjoint PDCI-RDA et PPA-CI le manque de sincérité du pouvoir. Les opposants, à en croire Le Temps, tout en indexant le 3e mandat d’avoir aggravé la fracture sociale, rappellent qu’ils ne sauraient avoir de priorité plus élevée que la recherche de la réconciliation nationale et de la paix, but ultime attendu du dialogue politique qu’appellent à l’unisson nos compatriotes.