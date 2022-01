Traoré Kandia dit toute la vérité sur sa relation avec Chantal Taiba

Invité ce mercredi à l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3, l'ancien international ivoirien Traoré Kandia est revenu sur les rumeurs annonçant une relation amoureuse entre lui et la chanteuse Chantal Taiba.

Traoré Kandia : ''Si elle me donnait, je n'allais pas refuser"

Traoré Kandia est un ancien footballeur international ivoirien. Né le 5 juillet 1980 à Abidjan dans le quartier d'Adjamé, il a été formé au Stella Club d'Adjamé. Il a véritablement commencé sa carrière avec le Stade d'Abidjan en 2000, avant de s'envoler l'année suivante pour l'Espérance de Tunis. Il a également évolué aux Émirats arabes unis et dans plusieurs clubs en France tels que Le Havre, Sociaux ou encore Caen. L'enfant d'Adjamé, qui totalise également 21 sélections avec les Éléphants de Côte d'Ivoire, a pris sa retraite en 2015. Et depuis lors, il profite pleinement de la toute la fortune amassée durant sa carrière de footballeur.

Invité le mercredi 5 janvier 2022 à l'émission Peopl'Emik animée par Yves Aymard, Traoré Kandia est revenu sur les rumeurs qui évoquaient, il y a quelques années en arrière, une relation amoureuse entre lui et la chanteuse Chantal Taiba.

"Je n'ai personnellement plus trop de nouvelles de la chanteuse Chantal Taiba. Mais j'ai appris qu'elle réside maintenant en Europe. Ici à Abidjan, sa résidence se trouve juste à côté de celle de Kader Kéita. Elle était donc voisine à Kader Kéita. Il arrivait que nous nous rencontrions", a-t-il indiqué.

Dans la foulée, Traoré Kandia a raconté les circonstances qui ont donné naissance aux rumeurs de relations amoureuses entre lui et Chantal Taiba. ''Elle et moi avions réalisé une rubrique du magazine Top Visages. Nous avons fait un shooting photo ensemble pour le magazine. Pour les besoins de la rubrique, le photographe a demandé que la grande Chantal Taiba s'asseye sur mes pieds pour une prise. C'est cette photo qui a même fait la Une du magazine. Sinon, avec cette grande chanteuse ivoirienne, c'était des relations amicales et de fraternité. Nous ne sommes jamais sortis ensemble. Même si je ne peux pas nier qu'à cette période, si elle me donnait je n'allais pas refuser", a rappelé le footballeur ivoirien.