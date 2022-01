Guillaume Soro compare le GPS à l'ANC de Nelson Mandela

Guillaume Soro a encore réagi à la dissolution de son mouvement GPS (Générations et peuples solidaires) par le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'était le vendredi 31 décembre 2021 lors d'échanges virtuels avec ses partisans.

Guillaume Soro : "On a dissout l'ANC comme on prétend dissoudre le GPS"

Dans une déclaration judiciaire tombée le mercredi 23 juin 2021, on apprenait la dissolution de GPS (Générations et peuples solidaires), le mouvement politique fondé par Guillaume Soro. Les avocats de l'ancien chef rebelle, dont Me Affoussiata Bamba Lamine, avaient dénoncé une "violation" de la Constitution ivoirienne. "L’association GPS n’ayant donc pas été inculpée, ni poursuivie ni renvoyée devant le tribunal, aucune peine complémentaire ni mesure de sûreté ne pouvaient valablement lui être infligées, sauf à méconnaître les principes de légalité et de responsabilité pénale du fait personnel", ont-ils soutenu.

Six mois plus tard, Guillaume Soro, en exil en Europe, est revenu sur le sujet au cours d'échanges avec ses militants le vendredi 31 décembre 2021 via Internet. "On ne peut pas dissoudre une âme, on peut dissoudre un corps physique, on a vu qu’on a pris Lumumba, on l’a dissout dans de l’acide, mais Lumumba a traversé des décennies, il y a des Lumumbistes qui continuent de relayer sa pensée, sa philosophie et son idéologie", s'est exprimé l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne.

Guillaume Soro est convaincu que le GPS ne peut être dissout. "(...) eux ils étaient encore plus puissants que Ouattara, ils avaient des soutiens, vous savez que c’est grâce à la CIA que Nelson Mandela a été arrêté en 1962, et on a dissout l’ANC comme on prétend dissoudre le GPS aujourd’hui, on a dissout l’ANC… Eux même leur calvaire a duré que le nôtre parce que l’ANC a été dissout pendant 30 années, mais les militants de l’ANC, convaincus qu’ils étaient, ont combattu, ils ont été mobilisés. Donc vous militants de GPS, qu’est ce que veut dire la dissolution de GPS… ça ne veut rien dire", a clarifié le leader des soroistes.