Tiwa Savage: Rebondissement dans l’affaire de la vidéo sextape

Si l’année 2021 a été mouvementée pour Tiwa Savage, 2022 semble déjà vouloir remettre le couvert du lot de scandales qui ont éprouvé l’artiste. Et pour cause, l'affaire de sextape de la célèbre chanteuse nigériane refait surface.

Sextape Tiwa Savage: Son mec dans la vidéo prend une importante décision

L'année 2021 a été particulièrement pénible pour la chanteuse populaire Tiwa Savage. De son implication dans un "combat" avec sa collègue chanteuse Seyi Shay à la sortie de sa sextape, la chanteuse de 41 ans a prouvé qu'elle pouvait s'élever au-dessus de tout drame qui se présente à elle.

Beaucoup ont également soutenu Tiwa dans l'épreuve de sa sextape rendue publique en octobre, louant sa bravoure pour avoir humilié son maître chanteur et informé le public de l'incident.

Si la chanteuse auteur de l'album « Water and Garri », qui contenait le single à succès « Somebody’s Son », a su remonter peu à peu la pente, cela n’a pas été le cas pour son mec avec qui elle a été filmée dans la vidéo divulguée sur les réseau sociaux.

L’homme en question résidant au Ghana et connu sous le nom de Abolo Beckham de Warri, communément appelé Bolo Beckham, n'a pas digéré le fait que leurs ébats sexuels se retrouvent sur la toile, même si son visage n'est pas identifiable.

Remonté contre Tiwa Savage depuis ce scandale, l’amant de la chanteuse a fini par craquer et a mis un terme à leur liaison amoureuse. Un coup dur pour Tiwa Savage qui se trouve être suffisamment plus âgée que son ancien compagnon.

Certaines indiscrétions révèlent que c’est plutôt la chanteuse nigériane qui a effectué le déplacement jusqu’au Ghana pour demander la séparation afin que son amant trouve une fille de son âge.

L’un dans l’autre, les deux tourtereaux ne sont plus ensemble aujourd'hui en 2022, mais l’interprète de “Le fils de quelqu’un” semble regretter cette décision pour laquelle elle n’a pas manqué de pleurer.

La vidéo inédite de la sextape de Tiwa Savage a été dévoilée par quelqu’un qui menaçait d'exposer la nudité de la chanteuse et de son homme, en plein ébat sexuels.

“La vidéo lui a été envoyée et c’est une cassette de moi et de la personne avec qui je sors en ce moment. La première chose que j’ai faite après avoir raccroché, c’est que je l’ai envoyé à mon responsable et lui ai demandé ce que nous devions faire. La personne demande de l’argent maintenant. La personne avec qui je sors devient folle aussi. Mon manager a demandé combien la personne demandait", avait dit la star nigériane à l'éclatement de l'affaire.

La chanteuse a ajouté qu’elle a décidé de ne pas payer le maître chanteur, car elle n’a rien fait de mal, c’est quelque chose de “naturel”. Avant cet épisode, Tiwa a été endeuillée par le décès de son amie proche et road manager de Davido, Habeeb Uthman, connue sous le nom d'Obama DMW. Selon des informations non confirmées, elle aurait eu une relation avec Uthman.

Dans un hommage émouvant à Uthman, Tiwa a écrit : "Quelqu'un a dit qu'il avait essayé de ruiner votre réputation mais que vous avez sauvé la leur en ne racontant pas votre histoire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux/fort que vous qui était aussi doux et gentil que vous. Je ne sais pas pourquoi mes blagues ringardes te faisaient toujours rire, tu étais prêt à prendre une balle pour tes proches”.