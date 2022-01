En pleine préparation de la CAN 2021, Max Gradel perd son père

Max Gradel, le footballeur ivoirien est en deuil. L'ailier ivoirien en pleine préparation de la Coupe d' afrique des nations, à Djéddah, en Arabie Saoudite, est actuellement éprouvé par le décès subit de son père.

Deuil : L'attaquant international ivoirien Max Gradel frappé par un malheur

C'est un véritable coup pour le footballeur international ivoirien Max Gradel en plein préparatif des phases finales de la Coupe d'Afrique des nations prévue au Cameroun avec les Éléphants de Côte d'Ivoire. Le sociétaire du club turc de Sivasspor a appris la disparition soudaine de son géniteur M. Hotété Bruno, survenue dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 janvier 2022. Max Alain Gradel à lui-même annoncé la triste nouvelle dans une publication sur sa page Facebook.

"PAPA je t'ai dit je vais à la CAN j’arrive", a posté en pleurs l'ancien ailier ivoirien du club français de l'AS Saint Etienne. Hotété Bruno, père biologique de l'attaquant international ivoirien, était un homme peu connu des médias ivoiriens. L'une de ses dernières apparitions dans la presse remonte à l'année 2017, alors qu'il représentait son fils lors de la deuxième édition du tournoi communal doté du trophée Me Zéhouri Bertin, dont Max Alain Gradel était le parrain.

«Il s’appelle Max Gradel, limitez-vous à cela», répondait-il à la question du confrère de Linfodrome qui tentait de savoir, pourquoi Max portait le nom Gradel et non Hotété , comme son père. Précisant que Max Gradel, née en 1987, est parti très jeune en Europe pour rejoindre sa mère qui y vivait déjà. "Sa mère qui était déjà partie en Europe, est venue le chercher et elle est partie avec l’enfant. Et là-bas, il est entré dans une école de football, à Saint Denis. C’est à Saint Denis qu’il a fait ses premiers pas. Et de là-bas, il a joué en Angleterre (...)", relatait-il à propos de l'histoire de son fils.

C'est le second malheur qui frappe l'un des cadres des Éléphants de Côte d'Ivoire, en l'espace de trois mois. En novembre dernier, Sylvain Gbohouo, gardien de but titulaire de la sélection ivoirienne de football, avait été secoué par le décès brusque de son père, à la veille des préparatifs d'un match capital comptant pour les éliminatoires du mondial au Qatar.