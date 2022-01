Mali : Sidiki Diabaté offre un concert patriotique en soutien à l’armée

Sidiki Diabaté répond à l’appel patriotique d’Assimi Goïta et annonce un concert gratuit pour sonner la mobilisation autour des Forces armées maliennes (FAMA) alors que les relations s’enveniment entre le Mali et la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la question du retour à la démocratie à Bamako et de la restitution du pouvoir aux mains des civils.

L'artiste malien Sidiki Diabaté va livrer un grand concert le jeudi 20 janvier

L’auteur, compositeur et musicien malien surnommé "le petit prince de la kora", Sidiki Diabaté, rejoint la résistance patriotique au Mali et donne rendez-vous à ses fans pour un concert gratuit le 20 janvier 2022. Une annonce qui a fait monter l’adrénaline chez les internautes, notamment au Mali.

Le fils de Toumani Diabaté, Grammy du meilleur album de musique traditionnelle (53e cérémonie des Awards à Los Angeles), par ce concert gratuit, entend réunir ses compatriotes sur le Boulevard de l'Indépendance pour soutenir les Forces armées maliennes (FAMA). Le chanteur, jadis proche de feu Arafat DJ, entend surtout envoyer un message fort à la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à la suite de l’annonce le 9 janvier de plusieurs mesures punitives imposées par les chefs d’État ouest-africains contre la junte au pouvoir au Mali.

“Soutenir nos Fama surtout dans cette période que traverse notre pays est une affaire de tous. Je vous donne rendez-vous le 20 janvier au Boulevard de l'Indépendance pour un concert 100 % gratuit pour qu'ensemble nous célébrions la bravoure de nos Fama”, a posté ce jeudi sur les réseaux sociaux le chanteur malien.

La tension est montée d’un cran depuis quelques jours au Mali où, en réponse aux sévères sanctions prises par les dirigeants de la CEDEAO à l'encontre du pays, le gouvernement malien a appelé à manifester.

Depuis, c’est la mobilisation de part et d’autre, aussi bien au niveau de la société civile que chez les artistes maliens à l’instar de Sidiki Diabaté. Ainsi, l'interprète des titres à succès comme "Fais moi confiance", "Douaou djabira" ou "Joyeux anniversaire" mémorisés et fredonnés par des milliers de fans de Paris à Abidjan, s’engage à donner un grand concert le jeudi 20 janvier.

Au lendemain des lourdes sanctions décidées par la Cedeao pour faire plier la junte d’Assimi Goïta, le pouvoir malien a appelé ses ressortissants à descendre dans la rue. Les dirigeants maliens ne cachent pas leur colère contre la France, accusée de manœuvrer en coulisse.

Le chanteur Sidiki Diabaté avait été arrêté par la police malienne le 21 septembre 2020 et déféré à la maison centrale d'arrêt de Bamako suite aux accusations de sa compagne Mariam Sow, surnommée Mamacita, une influenceuse d'origine guinéenne très présente sur le réseau social Tik Tok. Il a été mis en liberté provisoire après trois mois de détention préventive.