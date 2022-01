Culture : Grosse colère de l'UJOCCI contre la ministre Harlette Badou

Philip Kla, président de l' Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire (UJOCCI), a poussé un gros coup de gueule conte Harlette Badou N’Guessan, la ministre ivoirienne en charge de la Culture et de l'Indistrie des arts et du Spectacle.

UJOCCI : Le coup de gueule du président Philip Kla contre le ministère de la Culture

Le président de la faîtière des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, n'est pas content. Son mécontentement, Philip Kla a crié son mécontentement dans une publication, datant du vendredi 14 janvier 2022. Dans son coup de gueule, le président de l'UJOCCI, visiblement très remonté, a dénoncé ouvertement le peu d'intérêt qu'accorde Harlette Badou N’Guessan, en charge de la Culture et de l'Industrie des arts et du Spectacle aux differentes sollicitations de l'UJOCCI.

"Depuis la nomination de Mme Harlette Badou au ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire-UJOCCI a adressé deux courriers de demande d'audience (06 juillet et 12 novembre 2021), qui sont, jusque-là, restés sans suite malgré nos nombreuses relances", s'est insurgé le journaliste culturel sur les réseaux sociaux.

Pour Philip Kla, il est clair qu'à travers ce refus , le ministère de la Culture demontre qu'il a décidé de se braquer contre les journalistes culturels, qu'il sollicite pourtant pour la couverture de ses activités. "Sans vouloir rentrer dans un quelconque bras de fer avec notre tutelle, nous agirons dans les prochains jours en conséquence", a-t-il indiqué.

"Le journaliste culturel mérite respect, car travaillant à la promotion et à la valorisation de la culture ivoirienne. Ce n'est pas normal que des ambassadeurs, des institutions internationales… nous ouvrent leurs portes et notre tutelle nous ferme sa porte. A très bientôt ", a poursuivi le premier responsable de l'UJOCCI dans son coup de gueule contre la ministre Harlette Badou N’Guessan.