CAN 2021-Covid-19 : En colère, Imilo le chanceux dénonce une injustice

Le chanteur burkinabè Imilo le chanceux a vigoureusement protesté contre les cas positifs de Covid-19 qui sont signalés au sein de l'équipe du Burkina Faso. Il s'est exprimé à travers les réseaux sociaux.

Imilo le chanceux, pas content des tests Covid-19 à la CAN 2021

Plusieurs cas de Covid 19 ont été signalés au sein des Étalons du Burkina Faso depuis le début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient présentement au Cameroun.

Lors du match d'ouverture contre le pays hôte, 5 joueurs burkinabè et l'entraîneur Kamou Malo avaient été écartés. Ils avaient été testés positifs à la Covid-19.

Pour le deuxième match face au Cap-Vert, le Burkina Faso, en plus de 3 autres joueurs, avait été privé de son capitaine, Bertrand Traoré, pour avoir aussi contracté le virus. Mais cela n'a pas empêché les Burkinabè de remporter le match (1-0). L'un des héros de cette rencontre est le gardien de but d'origine ivoirienne, Hervé Koffi. Mais pour le troisième match face à l'Ethiopie , il ne sera pas dans les perches burkinabés car il a aussi été testé à la Covid-19.

Une information qui exaspère de nombreux supporters du Burkina Faso, dont le chanteur coupé décalé, Imilo le chanceux.

''Herve Kouakou Koffi est testé positif au Covid-19, donc il ne jouera pas le prochain match. Wai covid nouveau modèle chaque match, il choisit les meilleurs joueurs qu’il veut (covid 22) . DIEU est notre force, c’est les signes de remporter le trophée, comme ça. Soyez fort mes champions. On gagne ou on gagne, on va ramener cette coupe chez nous inchallah '', a-t-il indiqué dans une message posté sur sa page Facebook, avant de revenir à nouveau à la charge dans une autre publication dans laquelle il ironisait en définissant la Covid-22.

''La Covid-22 est une maladie de la Can à courte durée qui attaque particulièrement les bons joueurs exceptés ceux des Camerounais, cette maladie est caractérisée par sa courte durée de 3 à 4 jours (chaque match avec de nouveaux cas et de nouvelles guérisons) '', a écrit le chanteur burkinabè Imilo le chanceux.