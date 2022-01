Can 2021-Côte d'Ivoire : Blessé contre la Sierra Leone, Badra Ali va bien

Sorti sur blessure à la suite de l'occasion qui a entraîné l'égalisation de la Sierra Leone , le gardien de but de la Côte d'Ivoire, Badra Ali Sangaré, a donné de ses nouvelles.

Badra Ali : Plus de peur que de mal

Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont été tenus en échec ce dimanche par une belle équipe de la Sierra Leone (2-2) pour leur deuxième sortie à la CAN 2021. Alors qu'ils menaient 2 buts à 1, les Ivoiriens ont été rejoints au score dans les derniers instants du match.

Sur une tête anodine du défenseur Odilon Kossounou, le portier ivoirien Badra Ali, qui semblait capter le ballon, se prend les pieds dans une pelouse très dégradée. Le ballon lui échappe et cela profite finalement à l'attaquant Sierra Leonais Alhaji Kamara, qui pousse le ballon dans les buts vides.

Blessé sur l’occasion, Badra Ali, qui jusque là avait été imparable dans les buts, a donc été contraint de céder sa place. Le sélectionneur Patrice Beaumelle, ayant déjà effectué tous ses remplacements, ne pouvait dons pas faire entrée l’un de ses portiers remplaçants. Serge Aurier en tant que capitaine enfile les gains pour terminer la rencontre. Mais la dernière offensive des sierras-léonais n’a rien donné. L’arbitre met donc un terme à cette rencontre (2-2).

Frustrés du résultat, de nombreux supporters ont tiré à boulets rouges sur le portier des Éléphants. Mais ce dernier a également reçu de nombreux soutiens dont celui de l'ancien portier ivoirien Copa Barry. ''Badra, relèves toi. Tu es le dernier rempart. Le plus dur, ce n'est pas de tomber, mais se relever à chaque fois que l'on tombe. Tu as été à la fois décisif et malheureux aujourd'hui. Mais demain est un autre jour. Ton but pour les prochaines rencontres, sera de bloquer les buts adverses. Saches que toi et tes coéquipiers, c'est ensemble que vous irez loin'', a-t-il lancé dans un message posté sur sa page Facebook

De son côté, Badra Ali a rassuré le public ivoirien. ''Juste un message pour vous dire que je vais bien, plus de peur que de mal. Et merci à tous pour vos messages '',a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.