OM-Watford: Pape Gueye autorisé à retrouver le Sénégal à la CAN

Pape Gueye, qui avait été suspendu quatre mois, pourra jouer la CAN avec le Sénégal. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé ce lundi de suspendre la décision de la FIFA à l'encontre du milieu sénégalais de l'OM.

Affaire Pape Gueye: Le Tribunal arbitral du sport (TAS) désavoue la FIFA

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) vient de désavouer la FIFA en autorisant Pape Gueye à disputer la suite de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec sa sélection.

La FIFA interdisait à Pape Gueye de jouer pendant quatre mois dans l’affaire qui oppose l’OM, le joueur et Watford. La raison de cette sanction est sa signature à l’Olympique de Marseille l’été 2020, alors qu’il s’était déjà engagé avec Watford. Cette suspension ne concerne que le joueur. En effet, la levée de l’interdiction de recrutement infligée à l’Olympique de Marseille, toujours pour cette même signature, est un autre dossier.

Une bonne nouvelle pour le Sénégal qui sera opposé au Malawi, mardi 18 janvier à 16 h 00 GMT. Actuellement 2e du groupe B, les Lions de la Terenga ne sont pas encore qualifiés en huitièmes de finale de la CAN 2021.

Vendredi dernier, pour sa deuxième sortie à la CAN 2021, l'équipe nationale du Sénégal a concédé un match nul très décevant face à la Guinée (0-0). Avec quatre points pris en deux journées, les Sénégalais sont classés 1ers ex æquo du groupe B, à égalité de points avec le Syli National. Le Malawi arrive 3e avec trois points et le Zimbabwe quatrième avec zéro unité et déjà éliminé.