Côte d’Ivoire: Blé Goudé interpelle Bédié, Ouattara et Gbagbo

Charles Blé Goudé a fait des propositions relatives au dialogue politique qui reprend jeudi 20 janvier 2022. Au nombre des propositions formulées par l'ex-leader des jeunes patriotes, la mise en place d'un organe électoral véritablement indépendant.

Charles Blé goudé: "Que ce dialogue politique ne soit pas l’occasion de partager des portefeuilles"

"Je souhaite simplement que ce dialogue politique ne soit pas l’occasion de partager des portefeuilles comme on nous a habitués", a déclaré Charles Blé goudé, selon qui ce dialogue politique devrait être l’occasion "de poser les problèmes de la Côte d’Ivoire". L'ancien leader des jeunes patriotes ivoiriens a fait cette déclaration, alors que la reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire, est prévue pour ce jeudi 20 janvier 2022.

De nombreux points de divergence opposent pouvoir et opposition, notamment la question de la libération des prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale de 2010-2011. Le sort reservé aux leaders de l'opposition, pointés du doigt par le procureur Richard Adou, comme étant les responsables des violences électorales de la présidentielle d'octobre 2020, demeure également un des points de discorde. Sur le sujet, Blé Goudé appelle plutôt les uns et les autres à tourner la page de cet épisode sombre de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire.

Il recommande ainsi aux autorités ivoiriennes, la libération des prisonniers politiques et militaires en vue de donner une chance à la réconciliation nationale. "Il y a des gens qui sont en prison. Que ce soient des civils ou des militaires, il faut les mettre dehors pour qu’on tourne la page de cette crise-là. C’est vrai que ça fait mal, on a toujours envie de punir, mais ça dure plus d’une dizaine d’années que toutes ces personnes-là, sont soit à l’extérieur ou en prison", a plaidé l'ancien pensionnaire de la prison de scheveningen à La Haye. Outre la libération des prisonniers militaires, l'ex-ministre de la Jeunesse, acteur majeur de la crise de 2010-2011, a également insisté sur la mise en place d'une nouvelle commission électorale véritablement indépendante.

"J’insiste pour qu’on dote la Côte d’Ivoire d’un organe électoral indépendant. On ne peut pas réunir des groupements privés qui sont des partis politiques, qui sont en compétition et leur confier l’organisation des élections. Il faut faire en sorte que l’organisation des élections soit confiée à des personnes qui ne sont pas dans des partis politiques, mais qui sont des techniciens. La Côte d’Ivoire a des intellectuels et des gens qui ont pour seul objectif, que la Côte d’Ivoire gagne et non que des individus gagnent ou que des groupements politiques gagnent", déclare le filleul de Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé a récemment dénoncé l'exclusion de son parti politique, COJEP, des discussions relatives à la tenue du dialogue politique.