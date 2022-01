CAN 2021: Craindre pour l'état de la pelouse du stade de Japoma ?

Le stade de Japoma accueille la CAN 2021 qui se tient depuis le dimanche 9 janvier 2022 au Cameroun. Il faut dire que l'état de la pelouse de ce stade fait énormément jaser sur la toile. Doit-on avoir des craintes quant à l'état de la pelouse de ce terrain de football ? Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le gouverneur de la région du Littoral, s'est prononcé sur la question.

Stade de Japoma : Le gouverneur de la région rassure...

Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021, le stade de Japoma a été retenu pour abriter les matches de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Guinée Équatoriale et la Sierra Leone pour le groupe E. Mais ce terrain de football a essuyé de vives critiques de la part d'observateurs et de journalistes étrangers à cause de l'état de la pelouse.

Toutefois, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua se veut rassurant. "Nous avons ce 18 janvier sur le site, l’entreprise Gregory, qui est en charge du traitement de la pelouse. Et comme pour tout stade international, après plusieurs matches, il est normal que les techniciens en la matière revisitent l’état de la pelouse", a fait savoir le gouverneur de la région du Littoral, dont les propos sont cités par nos confrères d'Actu Cameroun.

"Et je voudrais dire que jeudi prochain, nous attendons les matches au programme sans stress. Je voudrais aussi rassurer l’opinion sur le fait que tout ce qui circule actuellement sur les réseaux sociaux ne poursuit que des buts de démobilisation de l’organisation locale. Je tiens à souligner que les professionnels sont sur le terrain, parce qu’il est question de revisiter quelques points d’impact. Mais le stade de Japoma n’a pas de problème du tout", a-t-il ajouté.

Les assurances du gouverneur n'ont pas empêché la CAF (Confédération africaine de football) de décider de la fermeture du stade de Japoma à l'issue des matches de huitièmes de finale. Les rencontres prévues sur ce stade seront délocalisées au stade Amadou Ahidjo, a annoncé l'instance dirigeante du football africain. Rappelons que le stade de Japoma accueille le très attendu Algérie-Côte d'Ivoire le jeudi 20 janvier.