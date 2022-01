CAN 2021 - Groupe C: Résultats et classement, le Ghana éliminé

Le Groupe C a rendu, mardi, son verdict très salé pour les Black Stars du Ghana battus par les Comores et contraints de quitter plus tôt que prévu la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) au Cameroun.

Groupe C: Battu par les Comores, le Ghana des frères Ayew quitte la CAN 2021 par la petite porte

Le tableau des huitièmes de finale commence à se dessiner dans cette Coupe d'Afrique des nations 2022. Plusieurs pays, à l’instar du Sénégal, ont déjà validé leur billet pour les 8es de finale. La troisième et dernière journée dans le groupe C, a été complètement folle avec des matches enlevés et un classement qui évoluait régulièrement. Premier poids lourd éliminé de la CAN, les Black Stars du Ghana se sont inclinés, mardi 18 janvier, face aux Comores, qui signent ici la première victoire de leur histoire dans la compétition (3-2).

Dans l'autre match, les leaders du groupe C, le Maroc et le Gabon, se sont neutralisés dans un des meilleurs matchs de la Coupe d'Afrique des nations 2022 à ce jour (2-2). Les deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Avant les matches de la soirée, la situation du groupe C était la suivante : le Maroc occupait la tête du groupe avec 6 points et était déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Derrière l'équipe du Maghreb, on trouvait le Gabon (2e, 4 points), le Ghana (3e, 1 point) et les Comores (4e, 0 point).

Lors de leur dernière rencontre de groupe, le Maroc a fait match nul face au Gabon (2-2) tandis que les Comores ont arraché la première victoire de leur histoire dans une phase finale de CAN, éliminant au passage le Ghana (3-2), premier parmi les favoris de la compétition à prendre la porte. A l'issue de ces deux matches complètement fous, le Maroc termine en tête du groupe C avec 7 points devant le Gabon (5 points).

Les Comores passent à la troisième place avec 3 points et vont maintenant patienter pour savoir s'ils font partie des meilleurs troisièmes qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Quant au Ghana, il quitte la CAN par la petite porte avec un petit point. C'est la première fois depuis la CAN 2006, que le Ghana est éliminé au premier tour ! Notons que les deux premiers de chaque groupe; il y en a six au total; et les quatre meilleurs troisièmes valident leur billet pour les 8es de finale. Ces derniers débutent le dimanche 23 janvier.

Groupe C: Résultats complets du premier tour

J1 – 10/01: Comores 0-1 Gabon

J1- 10/01: Maroc 1-0 Ghana

J2 – 14/01: Maroc 2-0 Comores

J2 – 14/01: Gabon 1-1 Ghana

J3 – 18/01: Maroc 2-2 Gabon

J3 – 18/01: Comores 3-2 Ghana

Classement du Groupe C