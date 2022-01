CAN 2021: Résultats, classement et les pays qualifiés du Groupe B

Résultats et classement- La phase de groupes de la CAN 2021 s’achève ce jeudi 20 janvier. Dans le Groupe B, mardi 18 janvier, le Sénégal, finaliste de la dernière édition de la CAN, s'est fait peur. Les Lions de la Terenga accèdent au tour suivant après leur match nul (0-0) face au Malawi. Les hommes d'Aliou Cissé ont même récupéré la première place du classement après la victoire du Zimbabwe contre la Guinée (2-1).

CAN 2021-Groupe B : Le Sénégal termine en tête

Le tableau des huitièmes de finale commence à se dessiner dans cette CAN 2021. Plusieurs pays, à l’instar du Sénégal, ont déjà validé leur billet pour les 8es de finale.

Le Sénégal, finaliste malheureux de la précédente édition, logé dans le Groupe B avec le Zimbabwé, le Malawi et la Guinée, est l’un des prétendants à la victoire finale lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021.

Les Lions de la Téranga, qui se présentent avec une équipe XXL, ont fini en tête du groupe B. Pour le dernier match de ce premier tour, Sadio Mané et les Lions de la Teranga ont été accrochés mardi par le Malawi (0-0) après un autre nul face à la Guinée (1-1) et une précieuse victoire au premier match contre le Zimbabwe (1-0).

Les deux premiers de chaque groupe (six au total) et les quatre meilleurs troisièmes valident leur billet pour les 8es de finale qui débutent le dimanche 23 janvier.

Groupe B : Résultats complets du premier tour de la CAN 2021

J1 – 10/01: Sénégal 1-0 Zimbabwe

J1 – 10/01: Guinée 1-0 Malawi

J2 – 14/01: Sénégal 0-0 Guinée

J2 – 14/01: Malawi 2-1 Zimbabwe

J3 – 18/01: Sénégal 00 Malawi

J3 – 18/01: Guinée 1-2 Zimbabwe

Classement du Groupe B