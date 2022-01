Côte d’Ivoire: Comment la mère de Yasmine Réda a échappé à la mort

L'actrice ivoirienne Yasmine Réda a révélé comment sa mère a été miraculeusement guérie du cancer alors que les médecins en Europe, lui avaient prédi ma mort.

Yasmine Réda: ''Les médecins disaient qu’il n'y avait plus rien à faire pour maman''

Yasmine Réda est incontestablement l'une des grosses révélations des écrans télé de ces deux dernières années. Révélée au grand public grâce à la série ''Les coups de la vie'', elle officie aujourd'hui en tant que chroniqueuse sur la chaîne NCI. Cependant, les choses n'ont pas été toujours faciles pour celle qui a récemment confié avoir été une femme battue dans son foyer.

''J’ai été moi-même victime de violences basées sur le Genre (VBG). J’ai été une femme battue. J’ai vécu aussi cette situation étant enfant aux côtés de ma mère qui était constamment battue. Je vous assure que ce n’est pas facile pour une femme de pouvoir se détacher de cette situation. Lorsque vous grandissez et que vous vous retrouvez dans un foyer où l’homme commence à vous porter main, vous avez l’impression que ce sont des choses qui sont normales. Mais à un certain moment, avec la grâce de Dieu, on a cette petite voix qui vous dit : « Sors de là ! ». Malgré tout ce que les gens vont dire, il faut avoir le courage de sortir de là", a-t-elle indiqué en décembre 2021 lors de l'ouverture de l’ONG BLOOM, œuvrant en faveur des femmes victimes de violences.

Après ce témoignage, Yasmine Réda a confié à Media Prime, comment sa mère a été miraculeusement guérie du cancer. '' Il y a quelques années, lorsque je résidais en Europe pour les études, on m’a annoncé que ma mère était atteinte d’un cancer. Nous n’étions pas bien renseignées sur cette maladie. Du coup, nous pensions que notre mère allait perdre la vie. J’avais donc perdu espoir. Ma mère a été envoyée en Europe pour des séances de chimiothérapie. Les médecins disaient qu’il n'y avait plus rien à faire pour maman. Elle devait donc retourner au pays afin qu’elle puisse tranquillement rende l’âme auprès de sa famille'', s'est souvenue Yasmine Réda.

Puis d'ajouter: '' Une fois au pays, ma mère s’est donnée entièrement à la religion chrétienne. Prières, intercessions au seigneur Jésus. Ma mère a recouvré la santé. Dieu nous a montré à travers ma mère à quel point il est merveilleux. Ma sœur et moi avons également donné notre vie au tout-puissant. Je me suis même baptisée à l'église''.