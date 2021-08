Audiovisuel: NCI s'offre l'actrice et présentatrice Yasmine Réda

La belle actrice et présentatrice ivoirienne Yasmine Réda rejoint la grande famille de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI).

Yasmine Reda recrutée à la chaîne de télévision NCI

L’actrice-présentatrice ivoirienne, Yasmine REDA, s'est révélée au grand public grâce à la sérié télévisée ''Les Coups de la vie ''. Présentatrice depuis quelques mois de l'émission culinaire ''Cuisine de Stars '' diffusée sur Life Tv et sur plusieurs autres chaînes africaines, la belle Yasmine Reda fait désormais partie de la chaîne de télévision Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI). Elle a procédé à la signature de son contrat, le vendredi 30 juillet 2021, dans les locaux de ladite chaîne à Abidjan. L’information émane d’un communiqué publié par le service de communication de la concernée elle-même.

‘’L’actrice a accepté cette sollicitation de La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) avec une joie inexprimable et a adressé ses remerciements à l’Administration Générale de La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), pour la confiance, et à ses fans pour leur soutien. La présentatrice a enfin exprimé sa volonté de donner le meilleur d’elle et de remplir ses obligations‘’, mentionne le communiqué.

Yasmine Reda cumule de nombreuses années d’expériences dans le monde de l’entreprise (communication, esthétique, téléphonie, télévision, voyage, etc.) aussi bien en Côte d’Ivoire qu’en Angleterre. Elle intervient à tous les niveaux de management : de responsable d’équipe à cadre dirigeant. Elle est titulaire d’un BTS en communication (Paris), d’un diplôme en tourisme (Academy City and Guilds, Bromley), et d’un diplôme national supérieur en business management (Saint Patrick University of London) en Angleterre.