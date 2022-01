Amère, Yasmine Reda raconte son expérience de femme battue

L’actrice-présentatrice ivoirienne, Yasmine Reda, est revenue sur un fait qui a marqué son passé. Elle a révélé avoir été une femme battue dans son foyer.

Yasmine Reda : "Je suis très heureuse de pouvoir faire ce témoignage''

L’actrice-présentatrice ivoirienne, Yasmine Reda, s'est révélée au grand public grâce à la sérié télévisée ''Les Coups de la vie''. Présentatrice depuis quelques mois de l'émission culinaire ''Cuisine de Stars '', diffusée sur Life Tv et sur plusieurs autres chaînes africaines, la belle Yasmine Reda fait partie, depuis le vendredi 30 juillet 2021, de la chaîne de télévision Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI).

Cette charmante jeune dame cumule de nombreuses années d’expériences dans le monde de l’entreprise (communication, esthétique, téléphonie, télévision, voyage, etc.) aussi bien en Côte d’Ivoire qu’en Angleterre. Elle est titulaire d’un BTS en communication obtenu à Paris, d’un diplôme en tourisme de l'Academy City and Guilds, Bromley et d’un diplôme national supérieur en business management (Saint Patrick University of London) en Angleterre.

Cependant, les choses n’ont pas été aussi faciles pour Yasmine Reda. Présente le 30 décembre dernier à l'ouverture de l’ONG BLOOM oeuvrant pour les femmes victimes de violences, l'actrice est revenue sur certains faits qui ont marqué son passé.

"J’ai été moi-même victime de violences basée sur le Genre (VBG). J’ai été femme battue. J’ai vécu aussi cette situation étant enfant aux côtés de ma mère qui était constamment battue. Je vous assure que ce n’est pas facile pour une femme de pouvoir se détacher de cette situation. Lorsque vous grandissez et vous vous retrouvez dans un foyer où l’homme commence à vous porter main, vous avez l’impression que ce sont des choses qui sont normales. Mais à un certain moment, avec la grâce de Dieu, on a cette petite voix qui vous dit : « Sors de là ! ». Malgré tout ce que les gens vont dire, il faut avoir le courage de sortir de là", a-t-elle indiqué.

Yasmina Reda a expliqué qu'en tant que personnalité publique, elle est "très heureuse de pouvoir faire ce témoignage pour accompagner aussi ces dames qui sont en souffrance, qui ont des difficultés à pouvoir sortir de cette situation très difficile". "On voit des dames bien vêtues, mais il y en a plusieurs qui subissent cette souffrance à la maison et qui ne peuvent l’exprimer. Ce n’est pas que physiquement, mais moralement. Quand on dit tu es vilaine, tu es trop grosse, tu ne vaux rien, tu sais rien faire…. (…) en tant que femme, tu te sens blessée", s'est exprimée la présentatrice.