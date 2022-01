À 50 ans, Charles Blé Goudé rêve d'aller encore plus loin

Charles Blé Goudé a soufflé sa 50e bougie le samedi 1er janvier 2022. L'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a profité ce moment de sa vie pour prendre de nouvelles initiatives. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples).

Charles Blé Goudé, de la FESCI au palais présidentiel

Dans les années 1990, en tant qu'étudiant, Charles Blé Goudé a choisi de rejoindre la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). Après avoir occupé différents postes, il se hisse au rang de secrétaire général du syndicat regroupant les élèves et les étudiants ivoiriens. En 1996, celui que l'on surnommait le "génie de Kpô" succède à un certain Guillaume Kigbafori Soro.

Des années plus tard, la Côte d'Ivoire qui a connu de nombreux soubresauts sur le plan politique voit l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) en 2000. Quand le pouvoir de Laurent est menacé par une rébellion basée au nord du pays, Charles Blé Goudé suspend ses études entamées en Angleterre et vole au secours du régime des refondateurs. L'ancien fesciste crée l'Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national.

Avec Serges Kassy, Jean-Yves Dibopieu, Richard Dacoury ou encore Ahoua Stallone et Thierry Légré, il organise la résistance contre la rébellion menée par son ancien compagnon de la FESCI, Guillaume Soro. Charles Blé Goudé devient ainsi un pilier du pouvoir FPI et un incontournable du régime de Laurent Gbagbo.

Blé Goudé revenu de "l'enfer"

Laurent Gbagbo est obligé de partager son pouvoir pendant dix années avec ses adversaires politiques, mais aussi avec les rebelles. En octobre 2010, le second tour de l'élection présidentielle opposant le candidat de La majorité présidentielle (LMP) et Alassane Ouattara du RDR (Rassemblement des républicains) débouche sur une crise postélectorale historique. Les deux hommes politiques revendiquent la victoire.

Le président sortant est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, alors qu'Alassane Ouattara avait déjà été désigné élu par la Commission électorale indépendante (CEI). La crise armée fait officiellement 3 000 morts. Le 11 avril 2011, le "Woody" de Mama est arrêté puis transféré à La Haye. Charles Blé Goudé qui a conduit la résistance pour la sauvegarde du pouvoir de son mentor est arrêté en 2013 au Ghana.

Les deux hommes sont jugés pour crimes contre l'humanité. Le 31 mars 2021, les juges de la CPI prononcent leur acquittement total après un procès marathon. Laurent Gbagbo rentre à Abidjan le 17 juin. De son côté, Charles Blé Goudé patiente encore à La Haye en attendant que les autorités ivoiriennes lui délivrent un passeport.

Tout ceci ne freine pas l'ambition politique du fondateur du COJEP. En effet, à l'occasion de la célébration de son 50e anniversaire, Blé Goudé se dit davantage déterminé. "50 ANS, un demi-siècle, beaucoup de douleurs, d'épreuves, mais que d'expériences qui délivrent des diplômes de maturité !! Merci à tous pour votre soutien !! Ensemble nous venons de loin, ensemble, nous irons loin. Désormais, c'est B-50", a écrit le "fils" de Gbagbo sur sa page Facebook.