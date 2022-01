Titrologie: Ouattara engage une offensive, Simone rejoint Gbagbo

Titrologie. La reprise annoncée du dialogue politique pour le jeudi 20 janvier 2022, fait la Une de l'actualité socio-politique de ce mercredi 19 janvier 2022.

Suspendu depuis le vendredi 17 decembre 2021, le dialogue politique inter-ivoirien, devrait reprendre jeudi, avec la participation de toutes les formations politiques membres de l'opposition dite significative. Pour Dr Alexis Foua dont les propos sont repris à la Une de Dernière Heure Monde, "le dialogue politique doit être axé sur la CEI, le Conseil constitutionnel, le fichier électoral ...".

" Voici les propositions chocs de l'opposition", titre Soir Info. L'Héritage, proche du PDCI-RDA, informe que l'opposition ira à ces assises, en rang serré. "L'opposition part en rang serré contre le régime Ouattara", indique le journal. L'Inter, lui, revient sur la proposition du Mouvement génération capable (MGC) de Simone Ehivet Gbagbo, relativement à ce dialogue. "La rédaction d'une nouvelle constittion proposée", écrit le journal. Le mouvement de l'ex-Première dame a décreté 2022, année du quadrillage du territoire et du recrutement. Ce qui fait dire à Notre Voie que : "le parti de Simone Gbagbo se dessine".

"Reprise du dialogue politique : Opposition, non à la surecnchère !", previent l' Expression, proche du pouvoir. "Le PDCI-RDA et le PPA-CI dans un gros dilemme", révèle l' Avenir qui revient sur les petits calculs politiciens qui ont melangé les plans de Bédié et Gbagbo.

Autre actualité relayée par la presse ivoirienne, c'est celle concernant l'arrestation de Mamadou Traoré, un des inconditionnels de Guillaume Soro, l'ancien chef du Parlement ivoirien. " Ce proche de Guillaume Soro risque gros", informe le Sursaut. "Le camp Soro dénonce une atteinte grave à la liberté d'expression", écrit l'Inter.