CAN 2021: Vitale rejoint les Eléphants de Côte d'Ivoire au Cameroun

La chanteuse Coupé-décalé, Vitale, a annoncé qu’elle sera au Cameroun pour assister au prochain match des Eléphants de Côte d’Ivoire.

Vitale: ''J’ai eu mon billet pour le Cameroun''

Bomisso Nadège, plus connue sous le nom Vitale, n’entend pas se faire raconter le prochain match des Eléphants de Côte d’Ivoire contre les Pharaons d’Egypte, le mercredi 26 janvier à Douala. Une rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations. En effet, la chanteuse a décidé de s’envoler pour le Cameroun afin d’assister à cette rencontre. Certainement séduite par la brillante prestation des Eléphants face à l’Algérie, Vitale a répondu favorablement à l’interpellation de la chanteuse Coco Argentée qui lui a demandé de se rendre au pays de Samuel Eto’o.

‘’Bon, c’est validé. J’ai eu mon billet pour le Cameroun. Ma Juju Coco Argentée, on va regarder le prochain match des Eléphants ensemble. Bb J’arrive‘’, a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Un message qui a bien évidemment suscité des réactions. ‘’Ma VIvi oh, pardon reste ici, ne va pas les distraire avec ta beauté. Ils auront besoin de concentration‘’, a ironisé un internaute, quand un autre écrivait: ‘’Et ma Vivi adorée, faut pas partir oh, tu connais bouche des Ivoiriens. Si les Eléphants n'ont pas marqué, ils vont mettre sur toi oh. Je ne veux plus qu'on te parle mal‘’.

Rappelons que, lors du deuxième match des Eléphants face à la Sierra Leone sanctionné par un nul (2-2), Vitale avait félicité Sébastien Haller pour sa prestation. ''Tu as fait forrrrt bravooo !'', avait-elle écrit.