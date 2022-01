CAN 2021 : Serey Die dédie la qualification des Eléphants à Ouégnin

Serey Die Geoffroy et ses coéquipiers ont fait vibrer les supporters ivoiriens grâce à leur brillante victoire sur l'Algérie le jeudi 20 janvier 2022. Après la victoire, l'ex-joueur du FC Bâle a dédié la qualification des Éléphants à Georges Ouégnin, ancien directeur de protocole de feu Félix Houphouët-Boigny.

Après CI-Algérie : Serey Die a une pensée pour Georges Ouegnin

La confrontation entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie était très attendue à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les Éléphants ont abordé ce match avec un air de revanche contre les Fennecs. La sélection ivoirienne a sèchement battu les poulains de Belmadi (3-1) au stade de Japoma. Serey Die, Max Alain Gradel et autres ont fait plaisir aux supporters ivoiriens.

Dans une publication sur sa page Facebook, Serey Die a dédié la qualification des protégés de Patrice Beaumelle à l'ancien ambassadeur Georges Armand Ouégnin. "C'est votre victoire les gars", a écrit l'ancien petit ami de la chanteuse ivoirienne Josey en légende d'une photo du père de Yasmina Ouégnin.

Il faut dire que plusieurs personnalités ont salué la victoire de la Côte d'Ivoire. Patrick Achi a exprimé son admiration à l'équipe nationale. "Merci et BRAVO à tous nos Éléphants pour cette magnifique victoire face à l'Algérie et cette brillante qualification pour les 8emes de finales de la CAN 2021", a déclaré le Premier ministre ivoirien, qui a annoncé un soutien total contre l'Egypte pour la prochaine étape.

Le président de la République Alassane Ouattara a félicité l'équipe ivoirienne "pour cette belle victoire" non sans lui apporter tous ses encouragements pour la suite de la compétition.

L'opposant ivoirien Albert Mabri Toikeusse n'a pu cacher sa joie au coup de sifflet final de la rencontre contre l'Algérie. "J'ai annoncé des guerriers, nous avons vu les guerriers. Ils ont véritablement mouillé le maillot et méritent cette belle victoire. Bravo les gars", s'est exprimé le président de l'UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire).