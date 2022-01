INFS: L'UE soutient l'intégration d'un module dans la formation

Un module sur la traite des personnes, sera bientôt intégré dans le « curriculum de formation » des étudiants de l’Institut national de la formation sociale (Infs).

L’Union européenne met à la disposition de l’ Infs un module de formation

L’Union européenne (Ue), en tant que partenaire, a décidé d’accompagner la Côte d’Ivoire dans la lutte contre la traite des personnes. C’est dans ce cadre qu’en collaboration avec Expertise France, un module de formation en faveur des étudiants stagiaires auditeurs de l’Institut national de la formation sociale (Infs), a été conçu.

Ce document sera intégré dans le curriculum de formation de l’Infs. Selon Alessandro Rabiosssi, directeur régional du projet Expertise France, cet outil didactique va contribuer au renforcement de la protection des victimes de traite des personnes à travers la disponibilité des ressources humaines de qualité pour offrir des services psycho-sociaux de qualité.

Ainsi, la formation de base constitue un aspect important pour permettre aux travailleurs sociaux de mieux comprendre la thématique et de proposer une prise en charge adaptée aux besoins des diverses victimes de traite des personnes. Alessandro Rabiosssi a par ailleurs conseillé au ministère de l’Emploi et à la protection sociale, à travers la direction générale de l'Infs, de tout mettre en œuvre pour une meilleure formation des étudiants stagiaires.

Pour réussir cet enseignement, Expertise France a mis à la disposition de l’Infs, du matériel pédagogique composé d’ordinateurs complets, de vidéo-projecteurs et d’écrans de projection.

Le chef d’équipe-gouvernance démocratique et emploi coopération de l’Ue, Hadrien Maillard, a, pour sa part, réitéré le soutien de son institution à accompagner la Côte d’Ivoire dans la lutte contre la traite des personnes.

Quant au directeur général de l’Infs, Traoré Mamadou, il s’est réjoui de l’accompagnement de l’Ue dans la lutte contre la traite des personnes. Non sans manquer d’exhorter les formateurs et les étudiants à être des acteurs clés de la lutte contre ce fléau, non seulement du fait des compétences acquises grâce au module de formation et au connaissance de terrain.

Le Conseiller technique du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Kouadio Bénié Marcel, a remercié Expertise France pour l’élaboration de cet outil didactique. Il faut souligner que le développement du module et la remise d’équipement ont été possibles grâce au soutien financier de l’Union européenne et l’appui technique d’Expertise France dans le cadre du projet régional d’appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée.

Notons que la lutte contre la traite des personnes s’est accentuée récemment, en raison de la crise sanitaire en Côte d’Ivoire. Selon des estimations du Comité national de la lutte contre la traite des personnes (Cnltp), entre 2019 et 2021, 1338 victimes de traite ont été prises en charge.