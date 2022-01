Dabou: Le Lodjoukrou, un festival pour valoriser la culture Adjoukrou

Essis Esmel Emmanuel, ministre de la Promotion de l’Investissement privé et du Développement du Secteur privé, a procédé au lancement officiel de la 4e édition du Lodjoukrou Festival, le jeudi 28 janvier 2022 à Dabou.

Le Premier ministre Patrick Achi, parrain de la 4e édition du Lodjoukrou Festival

Cet évènement mettant en lumière le patrimoine culturel Adjoukrou, aura lieu du 14 au 19 février à Dabou et sera marqué par la présence du Premier ministre, Patrick Achi. C’est en tout cas ce qu’a confié le ministre Essis Esmel qui a affirmé que les précédentes éditions de ce festival dont il est le président, ont été un véritable succès.

‘’ Il y a quelques années, des jeunes sont venus nous voir, en disant qu’ils veulent promouvoir la culture Adjoukrou (…) c’est de là qu’est née cette idée (…) Quand on regarde le chemin parcouru, on ne peut qu’être fier (…) De tous les festivals qui ont eu lieu en Côte d’Ivoire, aucun n’a atteint 500.000 festivaliers, et nous en 3 éditions, on a atteint 1 million de festivaliers’’, a soutenu Essis Esmel Emmanuel.

Puis d'ajouter: ‘’Et ça, c’est grâce aux chefs traditionnels qui ont cru en nous dès le départ. C’est leurs prières et leurs engagements qui ont permis au Lodjoukrou Festival, de vivre aujourd’hui et il vivra, et vivra parce que nous avons pour ambition de faire de ce festival un évènement international pour la promotion de la Culture ivoirienne‘’.

Le Lodjoukrou Festival bénéficie également du soutien d’un partenaire de poids. Il s’agit de Brassivoire dont le Directeur général Laurent Théodore, a expliqué les raisons du soutien de son entreprise à ce festival.

''Depuis la création du Lôdjoukrou festival, Brassivoire est présent à travers ses différentes marques afin d’aider au développement de la culture en Côte d’Ivoire, de valoriser le patrimoine culturel, touristique des différentes régions de la Côte d’Ivoire. Donc c’est tout naturellement que nous sommes associés à ce festival avec l’une de nos marques (…) Nous aidons à la logistique, à l'audio-visuel, au budgétaire, etc. afin que tout se déroule bien. D’ailleurs, des prestations artistiques et des maquis géants sont prévus'', a-t-il ajouté.

La cérémonie de lancement officiel de la 4è édition du Lodjoukrou Festival a eu lieu en présence de plusieurs chefs traditionnels, dont l’ancien ministre des Sports, Réné Diby.