CAN : Mission fructueuse pour Paulin Claude DANHO au Cameroun

Le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive de Côte d’Ivoire, Paulin Claude DANHO, séjourne au Cameroun dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) TotalEnergies dont la finale a lieu ce dimanche 6 février 2022.

Le Ministre Paulin Claude DANHO a participé à une activité relative à l'économie du Sport à l'Ambassade de France

Avant de se rendre au Stade Amadou AHIDJO pour suivre la petite finale de la CAN 2021, le Ministre Paulin Claude DANHO a répondu, le samedi 5 février 2022 à l'invitation de l'ASCI (African Sports and Creative Institut) et honoré de sa présence, la cérémonie de lancement de son livre intitulé "Economie du sport en Afrique: réalités, défis et opportunités".

C'était en présence de SEM l'Ambassadeur de France au Cameroun et de plusieurs gloires du sport camerourais et international tels que yannick Noa et son fils Joakim, Roger MILA, Rigobert Song et plusieurs autres footballeurs internationaux sénégalais, etc.

Cette cérémonie riche en contenus fut l'occasion de plusieurs échanges et fructueux partages entre des participants de qualité tels que Amadou Gallo Fall, Président de la Basketball Africa League et avec les panelistes.

Le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive, Paulin Claude DANHO, a encouragé et félicité les organisateurs pour l'initiative dont le sujet est en phase avec les missions du Ministère dont il a la charge.

Le livre présenté officiellement ce jour a vu la contribution de plusieurs experts de haut niveau, des acteurs du monde du sport et des affaires et de l'économie en général, est un ouvrage très riche qui offre "des analyses et des solutions pragmatiques et innoventes" est un outil pertinent destiné à developper "l'écosystème" du sport "et en faire un véritable vecteur de croissance inclusive et durable ".