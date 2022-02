Le Mali appelle l'UEMOA à lever ses "sanctions inopportunes"

Les autorités de la transition au Mali ne sont pas contentes de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). En effet, dans un communiqué signé par le colonel Abdoulaye Maïga, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, le porte-parole du gouvernement, elles demandent à l'organisation sous-régionale de lever ses sanctions inopportunes et de se conformer aux règles communautaires.

Mali : Les autorités de la transition haussent le ton contre l'UEMOA

Dans un communiqué publié le dimanche 6 février 2022, les dirigeants maliens constatent "avec regret que suite aux sanctions disproportionnés, inhumaines, illégitimes et illégales à l'encontre du Mali par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique ouest-africaine (...) la Commission de l'UEMOA n'a, jusqu'à ce jour, adressé aucune notification officielle, aux autorités maliennes, et ce malgré les démarches entreprises dans ce sens". Ci-dessous l'intégralité du communiqué :