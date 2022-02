Transports: Amadou Koné va faire le grand déballage sur les réformes

Pour cette troisième édition du "GOUV’TALK", rendez-vous d’échanges en ligne initié par le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le Ministre des Transports, Amadou Koné sera face aux internautes le jeudi 10 février 2022, dès 15 h00.

Face à face entre le ministre Amadou Koné et les internautes le jeudi 10 février

Le Ministre Amadou Koné répondra en direct sur la page Facebook officielle du Gouvernement https://web.facebook.com/gouvci.officiel , à toutes les questions et préoccupations que se posent les internautes sur la politique du Gouvernement, relative à la vidéo-verbalisation, la réforme du permis de conduire, le renouvellement du parc automobile et bien d’autres sujets en rapport avec le ministère des Transports.

Instituée par les décrets 190, 191 et 192 du 2 avril 2002, la réforme du permis de conduire vise plusieurs objectifs, entre autres, lutter contre la fraude sur la délivrance du permis ivoirien ; acquérir une base de données fiables et sécurisées et contribuer à l’amélioration de la sécurité routière.

Le Ministre Amadou Koné apportera de plus amples informations sur la mise en œuvre de cette réforme. Débutée le 7 septembre 2020, la vidéo- verbalisation, qui consiste à relever les infractions commises sur la route par les usagers, à travers un système digital doté de caméras de surveillance et de radars, fera également partie des points d’attention de l’intervention du Ministre.

Sans oublier le vaste programme de renouvellement du parc automobile initié par le ministère des Transports, en vue d’assurer le déplacement des personnes et des biens en toute sécurité, à travers un système de transport moderne qui met en relation l’économie et le social.

La tribune d’échanges, à bâtons rompus, ‘’GOUV’TALK’’ vise à renforcer la communication de proximité entre les citoyens d’ici et de la diaspora avec le Gouvernement, et offrir une lucarne d’expression libre et interactive.

Le rendez-vous de ce jeudi 10 février à 15h00 se fera en direct et sera relayé sur la page du ministère des Transports, mais également sur l’ensemble des autres canaux du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale, notamment les comptes Twitter et WhatsApp (+225 07 87 36 36 36) ainsi que sur la page LinkedIn.