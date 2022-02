Serey Die arrête avec les Éléphants et règle ses comptes

Serey Die n’enfilera plus le maillot de la sélection ivoirienne. À 38 ans, le joueur du FC Sion a annoncé sa retraite internationale. La CAN (Coupe d’Afrique des nations) organisée au Cameroun a donc été la dernière campagne de l’ex-petit ami de Josey.

Serey Die fait ses adieux aux Éléphants

C’est ce samedi 12 février 2022 que Serey Die a fait cette importante annonce. En effet, le joueur ivoirien qui a fait partie de l’expédition camerounaise aux côtés de Patrice Beaumelle, a officiellement pris sa retraite internationale. Le champion d’Afrique 2015 s’est exprimé à travers une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Serey Die a saisi l’occasion pour remercier tous ceux qui de près ou de loin l’ont soutenu dans sa carrière internationale. "Le temps est venu pour moi de passer à autre chose", a dit le vainqueur de la Coupe UEFA 2008.

Dans la foulée, l’ancien copain de Josey a tenu à répondre à Rash N’guessan Kouassi. Pour rappel, le journaliste sportif a ouvertement accusé Serey Die au lendemain de l’élimination de la Côte d'Ivoire. Il est allé jusqu'à traiter le joueur du FC Sion de "méchant".

"Tu parles du syndicat, des trentenaires de l'équipe, je suis le plus âgé du groupe. Je ne sais pas où tu enlèves ton histoire de nous avions dit au coach de laisser Zaha sur le banc au profit de Max A. Gradel (...) En 2015, on a eu des problèmes de personnes dans les vestiaires, jusqu'à ce que le coach tape sur la table, et tu étais avec nous tonton Rach, mais comme on a remporté le trophée tu n'as plus en parlé", a répondu l’athlète.

"Je t'ai appelé ce matin je t'ai demandé d'où sors tu cette information ? Mais à chaque fois tu dévies. Après tu m'as envoyé un vocal, mais je vais le garder pour moi, de peur que ça te nuise.(...) Tu ne vas pas t'excuser à cause de ta notoriété, mais je te demande de dire à cette source de venir devant moi et le dire (...) Même Wilfried Zaha dont tu parles je suis celui à qui il se confie le plus dans l'équipe. Quand il est fâché, c'est à moi qu'il parle parce que je l'appelle beaucoup. Donc je ne me vois en train de lui faire un coup dans son dos", a clarifié le joueur.