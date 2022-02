Saint-Valentin: Emma Lohoues reçoit des “bisous aux fraises” de Siro

A l’approche de la fête de la Saint-Valentin, les prétendants pour conquérir le cœur d’ Emma Lohoues, célibataire à 36 ans, ne se comptent plus. Yodé et Siro, ne dit-on pas qu’en Zouglou, “Gbê” (vérité) est mieux que “drap” (honte)?

Yodé et Siro déclarent leur flamme pour Emma Lohoues

Le 17 avril prochain, la belle actrice ivoirienne, proche du chanteur Vegedream, va souffler sa 36ème bougie. Et Emma Lohoues ne cache plus son désir de trouver sa moitié.

Comme la fille de l'illustre homme de Dieu, Monseigneur Eugène 1er n’a pas encore trouvé son âme sœur, les yeux doux à son endroit ne se comptent plus. Surtout à quelques jours de la fête des amoureux, la Saint-Valentin.

Le samedi 12 février, ce sont les membres d’un célèbre groupe ivoirien du zouglou qui ont fait souffler une nouvelle vague de buzz sur les réseaux sociaux, un mois après les apparitions publiques de l’ex-Miss Go In en 2008 aux bras de Vegedream.

Dans une déclaration d’amour digne d’un feuilleton de Novelas, Yodé et Siro, puisqu’il s’agit bien d’eux, ont déclaré leur flamme à la starlette qui a été en couple avec feu Arafat DJ.

“Emma Lohoues est comme le vin. Plus les années passent, plus elle devient belle. Ma sœur , tu es jolie comme fête ( te voir nous embaume de joie). La CI te fait un gros bisou sur ta joue aux fraises glacées”, ont-ils écrit sans toutefois préciser qui des deux était derrière cet aveu masqué.

Business woman, Emma Lohoues prend plaisir à chaque fois que l’occasion se présente. Son travail passe avant la vie de foyer. Mais aujourd’hui, après avoir glané plusieurs lauriers dans le cinéma et fait fortune dans les affaires, la brevetée en Communication d’Entreprise, recherche plus que jamais un homme à ses côtés désormais.

Le franco-ivoirien Vegedream, le blogueur Apoutchou National et maintenant Yodé et Siro sont déjà tombés sous le charme de l’actrice des films “Le mec idéal", Class'A"...

D’ailleurs, interrogée justement sur le genre d’homme avec lesquelles elle aimait bien vivre une relation amoureuse, Emma Lohoues a décrit clairement les attitudes de son partenaire.

« Je n’ai pas de style de mec en tant que tel. Moi tant que je suis à l’aise avec un gars et qu’il est intelligent et me fait rire et partage les mêmes délires ça va. Je n’aime pas les gars coincés. Si un gars est dans un bureau dans une veste et que dans l’intimité c’est quelqu’un de fou on va s’entendre »

De nombreuses rumeurs font mention de ce qu’Emma Lohoues se serait mariée aux Etats-Unis avec un richissime homme d’affaires ivoirien qui y résidait. La période coïnciderait avec celle de la grossesse de son fils. Tout porterait donc à croire que le soi-disant mari en serait l’auteur.

S’il est jusque-là difficile d’attester si elle est toujours en couple avec ce dernier ou non, cela l’est tout autant pour sa situation matrimoniale. Personne ne peut confirmer qu’elle a été effectivement une fois mariée. Toute cette partie de sa vie amoureuse et familiale est restée floue à ce jour.

Néanmoins, il ne fait aucun doute qu’elle est la mère d’un magnifique garçon dont elle est chaque jour un peu plus fière. En ce qui concerne sa vie amoureuse actuelle, Emma préfère rester discrète sur le sujet.