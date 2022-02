Incendie à la boulangerie Brioche de Man: 08 morts et des blessés graves

Man, ce jour 16 février 2022, un violent incendie a ravagé plusieurs commerces et habitations faisant d’énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines.

Incendie - Gare de MAN: La pâtisserie la Brioche part en fumée, des morts

Une bonne partie de la grande gare de Man, située au quartier Commerce, a été dévastée par les flammes. L’incendie dont on ne connaît pas, pour l'heure, les causes, a été déclaré en fin de matinée dans l'enceinte de la boulangérie Brioche, au niveau de la Gare de ST. Le vent en poupe à cette heure de la journée, a compliqué les choses. Les flammes alimentées par un impressionnant courant d’air sous un soleil de plomb, se sont rapidement propagées aux commerces et maisons alentours, sous les yeux de centaines de commerçants et de riverains impuissants. Certains tentent de sauver ce qu'ils peuvent.

Il a fallu plusieurs heures aux pompiers pour éteindre le feu dans ce quartier encombré et très fréquenté de Man. Plusieurs élus locaux dont le Ministre Gouverneur du district des montagnes, Monsieur Albert FLINDÉ, ont fait le deplacement sur les lieux pour apporter leur soutien aux victimes. Le député Sidiki KONATE a exprimé toute sa compasion aux blessés et aux parents des personnes décédées. Au total, 08 personnes sortes mortes brûlées, selon le maire de la commune.

“C’est avec consternation que nous venons d’apprendre la survenue d’un incendie au quartier commerce de Man. Man est dans le deuil, les dégâts et la tristesse… On note des pertes en vies humaines, des blessés graves et plusieurs dégâts”, a écrit le Sénateur Cissé Mamadou sur son compte Facebook. “Je présente mes sincères condoléances aux familles, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime ma solidarité à toutes les victimes des dégâts. Soyez fortifiés chers miens de Man”, a indiqué l’élu. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie.