Société de ciment de Côte d’Ivoire : Bientôt 3 000 emplois disponibles

Trois mille emplois seront bientôt disponibles à la Société de ciment de Côte d'Ivoire. C'est ce qu’a laissé entendre Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, à l’occasion de l’inauguration de la deuxième usine de ladite entreprise, le mercredi 16 février 2022.

La Société de ciment de Côte d'Ivoire inaugure sa deuxième usine

Patrick Achi n’a pu cacher sa joie le mercredi 16 février 2022. Le Premier ministre ivoirien prenait part à l’inauguration de la deuxième usine de la Société de ciment de Côte d'Ivoire. "Aujourd’hui, c’est un grand jour pour notre industrie nationale !", s'est exclamé le chef du gouvernement dans une publication sur sa page Facebook.

"Nous avons en effet inauguré la 2e usine de la Société de Ciment de #CIV225. Cette 2e unité va lui permettre de doubler ses capacités de production, à plus de 3 millions de tonnes par an, et de créer plus de 3 000 nouveaux emplois directs et indirects pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens", a laissé entendre le proche collaborateur d’Alassane Ouattara.

Selon l’ancien secrétaire général de la présidence de la République, "ce succès, c’est d’abord la réussite d’un acteur national puissant, le Groupe Atlantic et son président Monsieur Koné Dossongui qui croit dans l’avenir et ose investir". Patrick Achi a présenté Koné Dossongui comme un "entrepreneur audacieux comme notre pays en compte tant, déterminé et conquérant, qui veut faire grandir son entreprise, sa communauté et sa patrie !".

"Ce sont ces acteurs privés que nous allons soutenir toujours plus fortement à travers un ensemble de dispositifs, leur permettant de se renforcer sur le sol national tout en gagnant des parts de marchés à l’export, pour créer plus d’emplois pour notre jeunesse et plus de richesses pour la société. L’industrie nationale doit être désormais notre priorité et notre fierté !", ajouté le successeur de feu Hamed Bakayoko.

Il a justifié sa promesse par le fait que l’Industrie "fait vivre cette Côte d’Ivoire nouvelle, plus ambitieuse, prospère et solidaire, voulue par le Président de la République, Alassane Ouattara, et attendue par les Ivoiriens". Patrick Achi était accompagné, pour l’occasion, du ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et de Bruno Nabagné Koné de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.