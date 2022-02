Yaya Fofana (MFA-RHDP): "Gbagbo est déconnecté de la réalité..."

Président du Mouvement des forces d’avenir (MFA), proche du RHDP (parti au pouvoir), Yaya Fofana vient de lancer des pavés dans la mare du PPA-CI dont-il accuse le leader Laurent Gbagbo d’être complètement déconnecté de la réalité politique nationale.

Yaya Fofana, président du MFA: « Laurent Gbagbo, depuis son arrivée en Côte d’Ivoire, n’a pas tenu de discours cohérent»

Se prononçant sur l’actualité socio-politique en Côte d’Ivoire, Yaya Fofana s’en est pris à Laurent Gbagbo. « Laurent Gbagbo, depuis son arrivée en Côte d’Ivoire, n’a pas tenu de discours cohérent pouvant rassurer les Ivoiriens d'aller à la réconciliation et à la cohésion nationale. Il est déconnecté de la réalité politique. Les Ivoiriens n’ont plus besoin de ce genre de discours. Ce qu’ils aimeraient entendre, c’est de parler de développement de promotion des valeurs civiques et de bonne gouvernance », a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal Le Mandat.

Lors d’une rencontre récemment dans son village de Mama, Laurent Gbagbo a qualifié le troisième mandat du président Alassane Ouattara, de coup d’Etat civil. « Quand la Constitution dit qu'un homme ne peut faire que deux mandats présidentiels et qu'il en fait trois, c'est un coup d'Etat civil. Mais on ne le dit pas et on ne le condamne pas assez. Un coup d'Etat est un coup d'Etat. Vous voyez aux États-Unis si Joe Biden ou Donald Trump décidait, par exemple, de faire un troisième mandat mais ça serait la révolution dans tout le pays. Ils ne peuvent pas parce que ce qu'on écrit on doit le respecter. Ce qu'on met dans la Constitution, on doit le respecter », a-t-il lancé.

Pour une paix durable en Côte d’Ivoire, le président du MFA souhaite un environnement social marqué par la liberté d’expression positive, la crainte de la violence et des conflits, la distribution acceptable et efficiente des richesses, et la radicalité face à la ségrégation sociale et économique. Quatre principes pour y parvenir, notamment la promotion d’une Gouvernance démocratique ; la promotion du vivre ensemble pacifique, la priorisation de la communication face à la violence et les conflits et la distribution efficiente du capital du pays.

« Je pense, personnellement, que les lois doivent être impersonnelles et contribué à la consolidation de la cohésion nationale. Nous, au MFA, sommes d’accord avec tous ceux qui vont s’inscrire dans la logique de promotion d’une gouvernance démocratique en prenant de bonnes décisions, qui auront contribué d’une manière ou autre à l’épanouissement des Ivoiriens et à la consolidation du vivre », a prévenu Yaya Fofana.