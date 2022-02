Fait divers : Il séquestre une jeune fille et la viole pendant 3 jours

Ce fait divers est rapporté par la gendarmerie nationale du Cameroun. Un jeune homme de 29 ans a séquestré une demoiselle de 22 ans pendant trois jours. Sous la menace d’un poignard, l’individu a abusé sexuellement de sa victime.

Fait divers : Un violeur notoire dans les filets de la gendarmerie

L’histoire a débuté sur Facebook. La jeune fille de 22 ans dont l’identité n’a pas été révélée par notre source a fait la connaissance d’un homme sur les réseaux sociaux. Après des échanges virtuels, les deux "amis" d’Internet ont décidé de se rencontrer.

C’était l’erreur à ne pas commettre par la demoiselle. En effet, elle a été séquestrée par le jeune homme. Durant trois jours, l’individu l’a violée sous la menace d’un poignard, a rapporté la gendarmerie nationale du Cameroun.

Une fois son forfait accompli, l’indélicat a abandonné la pauvre fille dans un bosquet. Selon le témoignage de la victime, elle a été abusée sexuellement à douze reprises. Le 16 février 2022, elle a déposé une plainte contre un inconnu au poste de gendarmerie de Carrière.

Les enquêteurs, qui ont utilisé les techniques de géolocalisation de la gendarmerie camerounaise n’ont pas eu de mal à mettre le grappin sur le violeur. Il a été interpellé dans les bas-fonds de la circonscription de Soa, le 17 février 2022 aux environs de 6 h 30.

En réalité, après vérification, les gendarmes ont découvert que cet homme est un repris de justice et coutumier des faits de viol, séquestration, rétention sans droit et menace sous conditions avec arme blanche. La perquisition de son domicile a permis de découvrir un poignard et une quantité importante de cannabis.

Il a dépouillé sa victime de la somme de 28 000 francs CFA et de son téléphone portable. Placé en garde à vue, il attend d’être déféré pour répondre de ses actes.