David Eto’o à Abidjan: Serge Beynaud met au pas Camille Makosso

Pierre David Eto’o, frère cadet de Samuel Eto’o, président de la Fécafoot, était de passage à Abidjan, la semaine dernière. Si la visite du Camerounais présenté en Côte d'Ivoire comme le “président de la Joie” par les Abidjanais, a rapproché de nouveau Camerounais et Ivoiriens, cela n’a pas été le cas pour Camille Makosso dont la “trahison” ne semble pas encore avoir été digérée par ses compatriotes ivoiriens.

David Eto’o chouchouté à Abidjan, Makosso toujours vomi

David Eto’o s’est fait une véritable renommée sur les réseaux sociaux ces derniers mois, surtout après l’élection de son ainé à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Sa façon assez particulière de célébrer la victoire de l’ancien buteur camerounais, a abondamment été relayée sur la toile. Ainsi, l'arrivée du jeune beau-frère des ivoiriens sur la terre natale de Georgette Eto’o, épouse de la légende du football africain, Samuel Eto’o, a été saluée par des milliers de concitoyens de Didier Drogba.

Elle marque notamment le retour du beau temps après l’orage qui a soufflé entre Camerounais et Ivoiriens lors de la CAN 2021. La réconciliation entre les deux pays semble être définitivement scellée après le concert de l’artiste Kerozen à Douala, le 11 février dernier, et la visite à Abidjan de David Eto’o. Arrivé, jeudi 17 février 2022 sur les bords de la Lagune Ebrié, il a été sollicité par plusieurs médias et animateurs ivoiriens dont Willy Dumbo qui a reçu David Eto’o à son émission ‘’Willy à midi‘’ sur Life TV.

Une courte vidéo postée par le chanteur de Coupé décalé, Serge Beynaud, pour souhaiter la bienvenue à l'hôte camerounais, a été gratifiée de plus de 15 mille likes et des commentaires très fraternels des internautes du Cameroun et ceux de la Côte d'Ivoire. Cependant, Serge Beynaud en a profité pour tacler amicalement son compatriote, le célèbre pasteur Camille Makosso, lynché récemment sur la toile pour avoir trahi la “lutte des réseaux sociaux contre les Camerounais”.

Ce qui lui a valu d'ailleurs le nom de “Juda”, le traite comme chanté par le groupe VDA dans le titre “Ils seront logés”, une chanson qui cartonne en ce moment à Abidjan. “David Eto'o est là, Makosso Camille, tu peux rester là-bas ( au Cameroun)”, a écrit Serge Beynaud, en légende de cette vidéo. Comme pour dire, le général des “marmailles” peut aller se marier au Cameroun et y résider.

Plusieurs internautes ont également réagi

“Le beau des beaux vient voir sa belle famille. Respect c'est l'Afrique qui gagne”, s’est réjoui un ivoirien.

Romaric Edgar Bao a déclaré: “Chers Camerounais, gardez makosso mais vous même, allez le regretter un jour.

Nous, on garde notre ivoirien David etoo”

“Les Camerounais, vous pouvez garder makosso, on va vous envoyer le père daloa inter comme bonus”, a rigolé cette abonnée.

Enfin, un dernier internaute invite Serge Beynaud à faire venir le “Beau des beaux” (le beau-frère friqué) à yopougon pour un bon plan de daga.

On peut dire sans se tromper que palabre est fini entre Ivoiriens et Camerounais. Et c’est notre soeur Bp Bouche pointue d’Eunice Zunon et son mari camerounais, le rappeur Tenor, qui gagnent.