Vie chère: Souleymane Diarrassouba se met à dos le blogueur Juste Crépin

L’influenceur blogueur ivoirien Juste Crépin Gondo et le Ministère ivoirien du Commerce et de l’Industrie, piloté par le M. Souleymane Diarrassouba, se sont heurtés lundi, dans la crise de la cherté de la vie marquée par une flambée des prix sur les marchés.

Juste Crépin titille les autorités ivoiriennes face à l’envolée des prix sur les marchés

Le niveau de vie est devenu cher en Côte d'Ivoire, la grogne monte. Activistes, blogueurs, artistes et autres influenceurs de calibre s’en font l’écho. Et le gouvernement est pris entre trois feux, hésite et cherche la bonne formule pour expliquer une situation dont les causes sont à rechercher sur le marché international, selon Fernand Dedeh, journaliste chroniqueur.

C’est d'ailleurs sur les propos de ce dernier que l’Entrepreneur Digital sur les réseaux sociaux, Juste Crépin Gondo va s'appuyer pour interpeller les autorités ivoiriennes sur le coût de la vie, devenu insupportable pour des millions de ménages en Côte d'Ivoire. Surtout depuis la fin de la semaine dernière où les ivoiriens se sont réveillés avec une augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires de première nécessité.

Le jeune influenceur Juste Crépin a expliqué notamment les raisons de cette cherté de la vie, non sans lancer des piques aux uns et aux autres, à savoir les Ivoiriens eux-mêmes pour leur laxisme face à la hausse des prix observée depuis ces quatre dernières années. Il a aussi recadré certains détracteurs d’activistes proches du pouvoir d’Alassane Ouattara et de son parti, le RHDP, de se laisser manipuler par quelques espèces sonnantes et trébuchantes pour défendre vaille que vaille le pouvoir en place. Et ne pas se soucier des problèmes de leurs concitoyens qui tirent le diable par la queue au quotidien.

Sa sortie a d’ailleurs été largement partagée sur plusieurs plateformes d'échanges. Ce qui lui a valu de se retrouver le visage affiché sur la page Facebook du Ministère du Commerce Ivoirien où ils ont mis "Fake" sur une de ses publications. Le post a ensuite été retiré par ledit Ministère.

Juste Crépin répond au Ministère du Commerce:

"Ce que je tenais à dire, c'est que j'ai vu mon visage affiché sur la page Facebook du Ministère du Commerce Ivoirien où ils ont mis "Fake" sur une de mes publications relatives à la cherté de la vie. J'ai aussi vu certains cyber activistes favorables au RHDP qui sont venus mettre en commentaires que je suis douteux, qu'ils n'ont pas confiance en moi car chaque fois je raconte des choses sans vérifier la source.

Sachez que j'ai vérifié la source, le texte que j'ai mis sur ma page, je l'ai pris sur site internet, l'article a été écrit par Fernand Dedeh et Seriba Koné, c'est pour cela je l'ai mis entre griffes.

J'ai signifié la source à la suite donc je me dis, avant de m'afficher, il faudrait aller au moins vers la source et dire à Fernand Dedeh de retirer l'article sur leur site internet de telle sorte que ça n'existe plus.

Les propos du Ministre ne peuvent pas être sur un site où nous allons chercher l'information et c'est moi mon visage que vous affichez sur la page du Ministère, j'ai pas aimé ce côté.

La question que je leur ai posée est très simple :" Vous considérez que le Ministre du Commerce n'a pas dit ça mais il dit quoi face à cette situation ?"

Si j'ai un reproche à faire au Ministère du Commerce, c'est leur problème de communication, je considère qu'il est inadmissible que tout le monde soit en train de se plaindre de la cherté de vie et vous ne dites rien, vous gardez le silence. Ils ont trop problèmes au niveau de la communication :

1- soit ils gardent le silence, c'est un mutisme total, silence radio, tu les attends, ils ne parlent pas.

2- soit ils parlent pas, ils parlent toujours en retard, ils parlent quand tout le monde est fatigué d'en parler et que ça devient incontrôlable, c'est là qu'ils parlent.

3- Soit ils parlent mais ils ne communiquent pas comme il faut, ils vont te faire un communiqué très technique, un communiqué des gens qui sont allés loin à l'école, le modèle de communiqué des gens de l'ENA et nous on se débrouille avec ça.

Si vous considérez que, vous ne voulez pas qu'on vous attribue des propos qui ne sont pas à vous,communiquez et dites quelque chose.

Dans mes investigations, j'ai découvert que le dossier de la cherté de la vie,est désormais sous la coupole de la primature donc c'est le Premier Ministre qui gère la question,c'est des informations qu'il faut nous apporter en nous disant qu'on ne communique pas parce que c'est la Primature qui gère la question. Mais vous ne dites rien et votre silence est assimilé à de la complicité parce que vous ne parlez pas,par la suite,ils ont retiré mon visage de leur page.

La chose que je tenais à dire à plusieurs personnes,c'est qu'on n'est plus dans le domaine politique parce qu'il y a beaucoup de Cyber activistes qui sont à la solde du RHDP donc dès que tu fais un post,ils sont sous ce post pour de dire que tu roule pour l'opposition, en 2022 on n'est plus sur ce débat(...) On est sur une question qui est simple,le partage des richesses parce que je ne peux pas comprendre que nous soyons bien classés à l'extérieur,si sur le plan social ça ne se ressent pas,c'est qu'il y a un problème.

Vous les gens de l'opposition, dès qu'on fait un contenu contre le pouvoir, vous êtes les premiers à partager. Sachez qu'on peut critiquer sans être opposé à quelqu'un. Aujourd'hui on parle de la cherté de la vie parce que ça touche tout le monde y compris les parents de ceux qui sont au pouvoir donc c'est un problème social..."