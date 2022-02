Filière cacao : Patrick Achi annonce une bonne nouvelle aux planteurs

À l’occasion d’une rencontre avec les acteurs de la filière cacao, Patrick Achi a fait de belles promesses. En effet, le Premier ministre ivoirien s’est engagé pour une industrie nationale du broyage et de la transformation accélérée.

Filière cacao : Voici les promesses de Patrick Achi

Il ressort d’échanges entre Patrick Achi et des acteurs de la filière cacao que bientôt ce secteur d’activités connaîtra une nouvelle étape clé pour le "cacao ivoirien connu et apprécié dans le monde entier". "À partir de la fin mars, grâce au recensement général des planteurs et des superficies géolocalisées, chaque cultivateur se verra remettre une carte à puce qui servira de portefeuille électronique pour les paiements des ventes, les dépôts et les envois d’argent", a annoncé le chef du gouvernement.

L’ancien secrétaire général de la présidence de la République a fait savoir que cette disposition "permettra aussi de vérifier le paiement du prix garanti bord champ aux producteurs et améliorera la traçabilité de notre cacao, prouvant qu’il ne contribue pas à la déforestation et qu’il ne bénéficie jamais du travail de nos enfants". À en croire Patrick Achi, le cacao ivoirien sera plus fort et les planteurs seront mieux rémunérés. Il a ajouté également que l’industrie nationale du broyage et de la transformation sera accélérée.