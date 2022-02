Le RHDP veut broyer Saïd Penda, SE Haidara Mamadou et Diakité Coty

Le RHDP, parti au pouvoir, entend désormais régler ses comptes à ses détracteurs. Dans un tract publié sur les réseaux sociaux, depuis quelques heures, le parti présidentiel lâche ses chiens aux trousses du journaliste d’investigation Saïd Penda, de l’ambassadeur Haidara Mamadou et du ministre Diakité Coty Souleymane accusés de comploter contre le RHDP et un acharnement injustifié contre la Ministre d’État Kandia Camara.

Les tractations de potentiels candidats à la succession d'Alassane Ouattara en 2025 minent le parti présidentiel, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).Dans une interview diffusée sur les antennes de France 24, il y a quelques jours, le chef de l’exécutif ivoirien a indiqué qu’ils sont une demi-douzaine, ces cadres du RHDP qui peuvent valablement prétendre à porter le flambeau du parti à cette élection.

Si le chef de l’Etat ivoirien semble avoir sa petite idée sur le sujet à moins 3 ans de la prochaine échéance, les ténors et autres cadres du parti, eux, se livrent à une guerre sans merci. Dans un tract signé “Task Force”, qui circule sur la toile en ce moment, deux personnalités sont présentées comme des déstabilisateurs du parti de Ouattara en complicité avec le journaliste ivoiro-camerounais Saïd Penda.

“Se tenir prêt pour faire barrage”

“Tout porte à croire qu’il est à la solde de Monsieur Haidara Mamadou, ex-ambassadeur de la Côte d’Ivoire aux États-Unis. Et qu’avec ce dernier, ils sont tous les deux soutenus par le Ministre Diakité Coty Souleymane, Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’Autorité de Régulation des Télécommunication/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI)”, stipule le document. Le Journaliste Saïd Penda a désormais pour cible la grande famille du RHDP et ce, après avoir vilipendé en dénigrant la Ministre d’Etat Kandia Camara et son époux Son Excellence Monsieur Inza Camara, Consul Général de la Côte d’Ivoire à New York.

“Il y a quelque temps, c’était la Ministre d’État, Son Excellence Madame Kandia Camara qu’il vilipendait en dénigrant Son Excellence Monsieur Inza Camara, Consul Général de la Côte d’Ivoire à New York. Mais aujourd’hui, c’est toute la famille RHDP qu’il charge”, révèle le tract qui donne cette ferme consigne: “Il faut se tenir prêt pour lui (Saïd Penda) faire barrage”.

Pour les activistes du RHDP, le journaliste serait à la solde de Monsieur Haidara Mamadou, ex-ambassadeur de la Côte d’Ivoire aux États-Unis. Et qu’avec ce dernier, ils sont tous les deux soutenus par le Ministre Diakité Coty Souleymane, Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’Autorité de Régulation des Télécommunication/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI).

En effet, ils se retrouvent régulièrement à trois (PENDA, MAMADOU et DIAKITÉ) à Prima Center du côté de Marcory pour prendre le déjeuner voire le dîner. C’est donc leur lieu par excellence pour fomenter leurs complots, souligne la “Task force”. Et de soutenir que Monsieur Haidara Mamadou n’a jamais digéré son rappel des États-Unis après avoir terminé ses cinq (5) années réglementaires de fonction.

Pourtant, précise-t-on, la décision qui a consacré ce rappel légal et légitime de Monsieur Haidar, a été prise sous le prédécesseur de la Ministre d’État. En clair, cet acharnement à tort et à travers n’a en réalité d’autres fondements que l’émotion. Le journaliste Saïd Penda quant à lui, poursuit le document, sert ainsi d’instrument pour cette sale besogne consistant à dénigrer gratuitement et à tort la Ministre d’État, Son Excellence Kandia Camara.

Un vieux complot a déjà fait des dégâts par le passé

Ce même stratagème avait été utilisé par ces trois supposés traîtres du RHDP pour descendre le Directeur Général Lanciné DIABY du Fonds d’Entretien Routier (FER), remplacé par la belle-sœur du PCA Diakité Coty Souleymane. Or, il nous revient que l’Ex-DG du Fonds d’Entretien Routier avait donné 25 millions sur les 75 demandés par Saïd Penda et ses sbires.

Faire perdre l’estime du Président Ouattara pour la Ministre d’État Kandia Camara

À la vérité, la même somme a été demandée à Madame la Ministre d’État Kandia Camara ; ce qu’elle a justement refusé de verser face à ce chantage immonde et nauséabond. Ce rétropédalage observé aujourd’hui chez ce journaliste Saïd PENDA se justifie à un double niveau. S’il est revenu sur ce à quoi il avait renoncé, c’est parce qu’il est sans ignorer d’une part la restructuration du RHDP et d’autre part les rumeurs de remaniement du Gouvernement Ivoirien. Le tract rappelle également que ces comploteurs sont aussi à l’origine des bruits de rue sur le remaniement ministériel que projette Alassane Ouattara.

“Ce sont ces mêmes traîtres du RHDP qui font courir le bruit d’un remaniement ministériel que le Président de la République serait en train de préparer en France. C’est pourquoi ils pensent vicieusement qu’un dénigrement de Son Excellence Monsieur Inza Camara pourrait faire dégringoler l’estime du Président de la République pour la Ministre d’État Madame Kandia Camara.

Dans cette tâche lugubre, Saïd Penda, Haidara Mamadou, Diakité Coty Souleymane sont aidés dans leur sordide besogne par quatre (4) ministres du RHDP que nous citerons avec précision et détails après publication du fameux article prévu par Said Penda”, promettent les justiciers.

Par ailleurs, le Président de la République ayant annoncé la demi-douzaine des personnalités qui pourraient lui succéder, la guerre de positionnement est en marche. On se sert du dénigrement pour descendre l’adversaire interne. La Task force, rappelle enfin à toutes fins utiles, comme le disait quelqu’un, que c’est ce type de guerre morbide qui a coulé le PDCI de 1993 à 1999 et le FPI de 2000 à 2010.