La Côte d’Ivoire n’est pas sur la liste des Pays Pauvres Très Endettés

Une information a affolé les réseaux sociaux ivoiriens, en début de semaine, annonçant le reclassement par la Banque mondiale, de la Côte d’Ivoire sur la liste des pays pauvres très endettés (PPTE). Les chaudes discussions suscitées par cette nouvelle, ont poussé les responsables de la Banque mondiale à faire des clarifications.

La Banque mondiale a réagi jeudi 17 février 2022 pour apporter des clarifications au sujet de l'Affaire "la Côte d’Ivoire remise sur la liste des pays pauvres très endettés" dont les réseaux sociaux ont fait écho dans la soirée du mercredi 16 février 2022. "Nous avons effectivement vu passer sur les médias sociaux un message disant que « La Banque mondiale remet la Cote d’Ivoire sur sa liste des pays pauvres très endettés » et référençant ce site de la Banque : https://data.worldbank.org/country/XE. Veuillez trouver ci-dessous une note de clarification de la Banque mondiale :

Cette notice vise à clarifier le fait qu’un site de données de la Banque mondiale présente des données de développement des 37 pays, dont la Cote d’Ivoire, ayant bénéficié par le passé de l’Initiative pour les Pays Pauvres Très Endettés (PPTE ou Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative). La Côte d’Ivoire a bénéficié en 2012 d’une remise de sa dette dans le cadre de l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (ou HIPC) Initiative).

Depuis, la Côte d’Ivoire a fortement renforcé la gestion de sa dette et a adopté une stratégie prudente d’endettement à moyen terme. Des revues du risque de viabilité de la dette sont entreprises annuellement par le FMI et la Banque mondiale avec les autorités ivoiriennes. Selon la dernière analyse de la viabilité de la dette (août 2021), le risque de viabilité reste modéré. Ces données et analyses sont publiques et peuvent être consultées sur le lien suivant : https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2021/170/article-A003-en.xml "

Enoh Ndi

Responsable des relations extérieures BANQUE MONDIALE