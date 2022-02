Le Mali invite la France à retirer, "sans délai", Barkhane et Takuba

Le Mali invite les autorités françaises à retirer, sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national, sous supervision des autorités maliennes.

Retrait des soldats français: La junte militaire veut se tourner vers de nouveaux partenaires soucieux des interêts vitaux du Mali

Dans une déclaration, jeudi 17 février 2022, la France, ses alliés européens et le Canada ont déclaré avoir constaté et ont regretté que les autorités maliennes de transition n’aient pas tenu leurs engagements envers la CEDEAO, soutenue par l’Union africaine, d’organiser des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022. Parrallélement, le Canada et les Etats Européens opérant aux côtés de l’opération Barkhane et au sein de la Task Force Takuba, estimant que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali, ont décidé d'entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations. Une décision dont la junte au pouvoir au Mali, dit prendre acte mais demande l’exécution ‘’sans délai’’.