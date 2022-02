Ukraine : 40 soldats tués par des bombes lancées par la Russie

La Russie a lancé sa guerre contre l'Ukraine. Emmanuel Macron, président en exercice de l’Union européenne, les occidentaux et la communauté internationale, se sont réveillés ce jeudi par les bruits assourdissants des bombes russes sur l’ Ukraine: au moins 40 militaires et des dizaines de civils ukrainiens ont été tués.

Guerre en Ukraine : La Russie met le pays à feu et à sang

Au moins 40 soldats et une dizaine de civils ukrainiens tués, c’est le bilan des premières heures de l’invasion russe en Ukraine qui a débuté vers 5 heures du matin. Des explosions ont retenti à Kiev et dans plusieurs villes, essentiellement à l'est mais aussi du nord au sud du pays, avant même l’annonce par Vladimir Poutine d’une « opération militaire spéciale ».

Dans une vidéo de l’allocution martiale de Poutine, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a annoncé le lancement de la guerre en Ukraine dans une très courte allocution diffusée tôt jeudi matin. Selon lui, défendre les séparatistes de l'est du pays, malgré les sanctions infligées par l'Occident. Dans cette prise de parole surprise à la télévision russe, il a appellé les militaires ukrainiens "à déposer les armes".

Condamnation internationale très ferme

Le président américain Joe Biden a aussitôt dénoncé une "attaque injustifiée". "Le monde exigera des comptes à la Russie", a-t-il promis. Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, a condamné une "attaque téméraire et non provoquée" par la Russie. Le président de la République française souhaite qu’un sommet de l’OTAN se tienne « au plus vite », en réaction au début de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, a annoncé l’Elysée.

« Le président de la République souhaite la tenue d’un sommet de l’OTAN au plus vite, en concertation avec nos partenaires et alliés », fait savoir la présidence. Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a exprimé la même demande un peu plus tôt dans la journée. L'Otan annonce le déploiement "des forces terrestres, aériennes et maritimes défensives supplémentaires" pour protéger ses alliés.