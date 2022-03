Titrologie: Ouattara livre une guerre sans merci aux pro-Soro

Titrologie - En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et le parti présidentiel RHDP dont la composition du Directoire forte de 40 personnalités, a été récemment révélée, continuent de faire l’actualité et les Unes des journaux. Abidjan s’allie à Kiev et Bruxelles dans la crise Russie-Ukraine.

Titrologie: La Côte d'Ivoire de Ouattara derrière Kiev et Bruxelles dans la crise Russie-Ukraine

Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire se restructure, informe la titrologie. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), sous la houlette d'Alassane Ouattara, vient de créer un Directoire dirigé par M. Gilbert Kafana Koné et un Secrétariat exécutif au lieu et place de la direction exécutive, confié au magnat des affaires, Adama Bictogo.

Si ce remaniement de l'organigramme de la mouvance présidentielle fait la part belle aux ténors traditionnels du RHDP, la presse locale, à l’instar du journal indépendant L’Inter, relève et explique “pourquoi les pro-Soro ne sont pas pris en compte”.

Sekongo Félicien, Kanigui Soro, Alpha Yaya ou encore Méité Sindou qui ont transité de Générations et peuples solidaires (GPS) de leur mentor Guillaume Soro, au RHDP, ont été royalement ignorés dans la nouvelle équipe dirigeante du parti d’Alassane Ouattara.

En exil depuis 2020 et condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'Etat, Guillaume Soro dénonce une cabale contre sa personne, surtout après que ses résidences ont été perquisitionnées à Abidjan, Bouaké et dans plusieurs autres localités, informe le quotidien L’Héritage.

L’actualité ivoirienne; c’est enfin, la rencontre entre la ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères de Côte d’Ivoire, Mme Kandia Camara et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire.

Selon Le Patriote, Fraternité Matin, L’Expression, L’Intelligent d'Abidjan, la cheffe de la diplomatie ivoirienne, au cours de ces échanges, a donné la position du pays d’Alassane Ouattara dans la crise Russie-Ukraine en faisant bloc autour de kiev et des occidentaux.