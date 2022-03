Musique: Obams "se fait du mal", ses managers bientôt aux arrêts?

Laché par le chanteur Coupé-décalé, Obams, le producteur Malick Dioms dit ne pas comprendre la décision de son ex-poulain. Il est revenu sur le sujet lors de son récent passage à l'émission Peopl'Emik sur La 3.

Malick Dioms après le départ d'Obams: '' J'ai la possibilité de faire arrêter ses managers ou de bloquer ses spectacles''

Obams a incontestablement été la grosse révélation du coupé-décalé en fin d'année 2019. Avec son titre intitulé ''On force pas'', le jeune homme a connu un succès phénoménal qui a même dépassé les frontières de la Côte d’Ivoire. Et depuis, l'artiste est au premier plan de la scène musicale. Il a enchainé d’autres titres tels que ‘’C’est doux ‘’ , ‘’ ça prend ‘’ qui sont très appréciés par les mélomanes ivoiriens.

Si Obams qui fut un danseur de feu Dj Arafat, a réussi à se faire un nom en tant qu'artiste chanteur, c'est grâce au dénommé Malick Dioms qui avait décidé de financer ses productions musicales. Mais contre toute attente, Obams a décidé de se séparer de son producteur. Une décision que n'arrive pas à comprendre Malick Dioms qui s'est prononcé sur le sujet lors de son passage à l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3.

"Obam's était nourri, logé et blanchi quand il était dans mon label. Il avait une voiture à sa disposition et un pourcentage. Je pense que c'est son manager EL FAZO qui a mélangé sa tête pour le pousser à avoir un tel comportement. Quand il m'a dit qu'il voulait partir, je me suis demandé comment il veut partir alors que ça marche bien ? Je croyais en lui, j'ai beaucoup misé sur lui pour en faire le prochain Fally Ipupa. On était sur une collaboration avec Koffi Olomidé, Yemi Alade, etc...'', a indiqué Malick Dioms.

Puis d'ajouter: '' Il se fait du mal à lui-même, pas à moi (...) Juridiquement, en tant que producteur, j'ai la possibilité de faire arrêter ses managers ou de bloquer ses spectacles parce que le contrat court toujours, mais je préfère prendre de la hauteur. Je suis en train de faire OVIÉ KAN. J'ai beaucoup d'autres artistes qui vont sortir...", dit-il.