Humour: ‘’Seri et Sory’’ frappés par le deuil, Yapo Abou a perdu sa mère

Le comédien ivoirien Yapo Abou Aviateur Dorgelès, connu pour son rôle d’acteur principal dans la série « Seri et Sory », est en deuil. Il a perdu sa mère, le mercredi des Cendres.

Connu pour son rôle d’apprenti-gbaka dans la série comique ‘’ Seri et Sory’’, Yapo Abou Aviateur Dorgelès, vit ses plus grands moments de gloire dans le monde du cinéma ivoirien. En duo avec Konaté Abdoul Karim, acteur ayant joué dans des films célèbres dont « Invisibles », « Desrances » ou « Cacao », leur série connaît un incroyable succès en Côte d’Ivoire et hors des frontières. Le tandem est suivi d'ailleurs par plus de 2 millions de personnes sur Facebook.

Alors qu’il jouit pleinement de sa marche en avant, le jeune comédien vient d’être frappé par un deuil. Sa mère est retournée à la poussière le mercredi 2 mars, jour des cendres. « Au revoir maman, la maison est trop vide sans toi », s’est morfondu le comédien, annonçant la nouvelle du décès à ses fans. La série comique « Seri et Sory » transporte les Ivoiriens dans leur quotidien : les difficultés qu’ils rencontrent en se déplaçant en ''gbakas'', ces mini cars de transport en commun abidjanais de 22 places.

Coupables d’augmentation illégale des tarifs surtout aux heures de pointe, de conduites dangereuses, d’excès de vitesse, de paroles injurieuses, les chauffeurs et apprentis gbaka, sous l’effet de boissons alcoolisées et d'autres stupéfiants, ont parfois pour habitude, de restituer une monnaie commune à leurs clients selon leur destination, leur laissant la désagréable tâche de se la partager, en fonction du montant qui revient à chacun d'eux. Des problèmes que dénoncent justement Yapo Abou Aviateur (Sory l'apprenti) et Konaté Abdoul Karim (Seri le chauffeur) dans un style humoristique et dans le langage argotique ivoirien, le Nouchi. La série continue d'être diffusée sur les réseaux sociaux et sur les chaînes nationales ivoiriennes.

